Tickets für Breitenauer See nur online erhältlich

Der Breitenauer See stellt zur Badesaison 2023 sein Zahlungssystem um. So wird künftig keine Vor-Ort Zahlung mit Bargeld mehr möglich sein. Stattdessen werden Eintrittskarten wie auch Parktickets ausschließlich online erwerbbar sein. Auch die Regelung bezüglich der Parksituation wird geändert: So werden die Parkplätze kontingentiert und mit einer Parkgebühr versehen – ein Parken entlang der Straße ist nicht mehr zugelassen. Sollten keine freien Parkplätze mehr zur Verfügung stehen, müssen Gäste alternativ auf eine Anreise per Bus und Bahn, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgreifen. Zwischen dem 1. Mai und dem 30. September erwirbt man mit dem Kauf eines Eintrittstickets automatisch ein HNV Kombiticket. Alle Tickets gibt es unter www.breitenauer-see.de/tickets.

Naherholungsgebiet Breitenauer See, Rathausgasse 4, 74182 Obersulm, Fon: 07130-28401, www.breitenauer-see.de