Tickets für die Buga jetzt an Fahrkarten-Automaten

× Erweitern BuGa Stadtgeschichte live erleben.

Das „Kombiticket BUGA 2019“, mit dem Besucher für 30 Euro innerhalb Baden-Württembergs zur Bundesgartenschau Heilbronn fahren und dort einen Tag verbringen können, kann von Pfingstsonntag, 9. Juni, an auch an Fahrausweisautomaten gekauft werden. Bisher war es lediglich als E-Ticket zum Ausdrucken verfügbar.

Mit dem Kombiticket BUGA 2019 können Fahrgäste innerhalb von Baden-Württemberg öffentliche Nahverkehrsmittel auf Straße und Schiene (ÖPNV) nutzen sowie weitere Angebote des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) auf ausgewählten Strecken außerhalb Baden-Württembergs.

An den DB-Fahrausweisautomaten ist das Kombiticket Buga 2019 im Angebotsbereich „Freizeit und Aktionen“ unter dem Menüpunkt „Kombi-Tickets“ zu kaufen, an den Fahrausweisautomaten von Abellio unter dem Menüpunkt Extrakarten. Auch Kundencenter und Agenturen der Eisenbahnverkehrsunternehmen bieten das Kombiticket BUGA 2019 gegen einen Aufpreis von zwei Euro jetzt an. Online steht es nach wie vor unter www.bw-ticket.de zur Verfügung.

Kinder und Enkel fahren mit

An den Kassen der Buga wird das Kombiticket Buga 2019 in eine Buga-Tageseintrittskarte umgetauscht, die gleichzeitig als Fahrschein für die Rückfahrt (2. Klasse) gilt. Das Kombiticket Buga 2019 kann von einer Person mit beliebig vielen eigenen Kindern bzw. Enkelkindern bis einschließlich 14 Jahren (sogenannten Familienkindern) genutzt werden.

Über das Kombiticket Buga 2019 hinaus hat die Buga Heilbronn weitere attraktive Angebote parat: Im Geltungsbereich der Verkehrsverbünde HNV (Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr) und Kreisverkehr Schwäbisch Hall ist die Anreise zur Bundesgartenschau Heilbronn im Tagesticket inbegriffen.

Auch Dauerkarten-Besitzer kommen in den Genuss einer vergünstigten Fahrt zur Buga. Sie fahren im Verbund des HNV und im Übergang des Kreisverkehr zum halben Preis. Dafür lösen sie einen Kindereinzelfahrschein. „Wir möchten es den Besuchern so attraktiv wie möglich machen, dass sie bequem und umweltschonend nach Heilbronn zur BUGA reisen können“, sagt BUGA-Geschäftsführer Hanspeter Faas.