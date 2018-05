Tickets jetzt auch online zu haben

× Erweitern Tatoo Convention

Messe. Es gibt TC-Neuigkeiten zu verkündigen. Tickets für die „5. Tattoo Convention Heilbronn“ sind jetzt auch online über die Homepage des Veranstalters zu bekommen. Damit haben alle Besucher nun zwei Kaufoptionen: Nun bereits übers Netz oder weiter wie bisher an der Tages- und Abendkasse von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Juli, beim Alten E-Werk in der Lichtenbergerstraße 23, am Neckarufer des Heilbronner Industriegebiets. Übrigens, wer online sein Ticket bucht, nimmt auch an einer Verlosung des Veranstalters DSI Events teil.

Die einen stehen auf lustvolle Nadelstiche und bleibende Erinnerungen, die anderen wollen „nur“ ihr Motiv auf ihrer Haut sehen. Schön bunt oder schwarz. Oder einfach schlicht „nur mal gucken“. Das gilt auch bei der fünften Auflage der „Tattoo Convention Heilbronn“ Mitte Juli drei Tage lang.

Weiter gilt: Wer sich tätowieren lassen möchte, wählt sorgfältig Motiv und Künstler an der Pistole aus. Er oder sie scheut zudem keinen noch so langen Weg zum Lieblingstätowierer. Frau oder Mann auf künstlerischer Seite. Nicht ohne Grund ziehen viele der Tattoo-Messen sehr weite Kreise und entsprechend ihr Publikum an.

Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Juli, findet in der Lichtenbergerstraße 23 im Heilbronner Hafengebiet die nächste Convention im Südwesten unserer bunten Republik statt. Direkt neben der Kletterhalle präsentieren sich im Alten E-Werk einmal mehr zahlreiche Top-Tätowierer. Erstmals gehen im Block E des Alten E-WErks am Neckarufer rund 90 Aussteller an den Start. Die Nadelkünstler kommen unter anderem aus Deutschland, Spanien, Ungarn, Indonesien, Thailand, Rumänien und auch aus Brasilien. „Die dreitägige Messe ist damit so international wie bislang die Jahre“, verspricht der Veranstalter von DSI Events.

Das Programm abseits der Tattoo-Stände bleibt umfangreich und bietet dieses Jahr einige neue Showacts, wie zum Beispiel Rachel und Charlie Atlas von der „Till Death Us Part“ Messerwurf-Show aus Schottland, und Contests auf der Bühne, Accessoires, neue Trends und Streetwear-Kollektionen, die Besucher bekommen viel geboten. Und auch an die Fußballfans unter den Besuchern wird mit einer „kleinen“ Leinwand gedacht.

Mit zehn Euro pro Person bleibt der Ticketpreis stabil. Kinder unter 14 Jahren zahlen wie die Jahre zuvor keinen Eintritt. Es gibt einen Kartenvorverkauf übers Internet und Tickets an der Tages- und Abendkasse direkt vor Ort. Alle Besucher, welche sich ihr Ticket im Vorverkauf über die Ticketshop auf www.tattooconvention-heilbronn.de sichern, nehmen außerdem an einem TC-HN-Gewinnspiel teil. Preise sind unter anderem freie Tagestickets, Gutscheine für ein Tattoo oder einen Einkäufe bis hin zu Jahresabos diverser Szene-Magazine.

Öffnungszeiten: Freitag von 15 bis 24, Samstag, 12 bis 24 Uhr und am finalen Sonntag, 12 bis 20 Uhr.

Weitere Informationen zur fünften Heilbronner Tattoo-Messe und auch zum Ticketkauf übers Netz auf www.tattooconvention-heilbronn.de.