Tierrettung Odenwald-Hohenlohe: Der Verein im Porträt

Sie holen verwahrloste Katzen aus Messie-Wohnungen, spüren im Wald ausgesetzte Kaninchen auf oder bringen Hunde in Sicherheit, die von ihren Haltern an der Autobahnraststätte ausgesetzt wurden: Die Mitglieder vom Verein Tierrettung Odenwald-Hohenlohe e.V. sind immer unterwegs, wenn es darum geht, Vierbeinern in Not zu helfen.

Bernhard Klier, erster Vorsitzender und Gründer

Als eingetragener Verein besteht die Tierrettung Odenwald-Hohenlohe seit 2014, aber schon seit den 1980er Jahren gab es um Bernhard Klier eine lose Verbindung von Leuten, die in der Region als Tierretter unterwegs waren. »Ich habe es zunächst mehr oder weniger auf eigene Faust gemacht«, erinnert sich der Gründer.

»Durch Mundpropaganda sprach sich unsere Arbeit schnell herum, sodass unsere Einsätze immer häufiger wurden.« Heute hat der Verein über 80 Mitglieder, davon 35 vollaktive, die regelmäßig zu diversen Einsätzen in der Region ausrücken. Die vollaktiven Mitglieder nehmen die geretteten Tiere auch bei sich zu Hause auf und versorgen sie.

»Unser wichtigstes Medium ist unsere Facebook-Seite. Dort machen wir auf gefundene Tiere aufmerksam, berichten über erfolgreiche Rettungsaktionen und dort akquirieren wir auch die meisten Spendengelder«, sagt der 62-Jährige. Der Verein ist ehrenamtlich und trägt sich allein durch die finanzielle Unterstützung von Spendern und Sponsoren.

Die Tierrettung arbeitet eng mit Polizei, Feuerwehr und Veterinärämtern zusammen, von denen viele der Aufträge kommen. Wenn beispielsweise exotische Tiere in der Wohnung einer verstorbenen Person zurückbleiben, ist die Tierrettung zur Stelle.

»Vor kurzen gab es den Fall eines jung verstorbenen Mannes, der sechs Königspythons und über 50 Ratten in seiner Wohnung hielt. Die Tierheime nehmen keine Schlangen auf, so musste sich eines unserer Mitglieder darum kümmern.« Für solche Situationen sei ein straffes Netzwerk an fachkundigen Leuten nötig, damit aufgefundene Tiere sicher in Obhut gebracht werden können.

Dabei müssen die aktiven Mitglieder bestimmte Auflagen erfüllen: »Wir schauen uns vorab natürlich die Wohnungen von potentiellen neuen Mitgliedern an: Herrschen dort Bedingungen, um eine artgerechte Haltung zu gewährleisten? Auch ein gutes polizeiliches Führungszeugnis wird von unseren Mitgliedern verlangt«, berichtet Klier.

Auch psychisch belastbar sollten die Mitglieder sein. Eine extreme Situation erlebte Klier bei der Sichtung einer Messiewohnung in Schwäbisch Hall, wo er gemeinsam mit einigen Mitstreitern über 30 tote Katzen bergen musste. Sechs weitere Katzen konnten glücklicherweise lebend gerettet werden. »So etwas nimmt einen schon mit und kann traumatisierend sein. Für derartige Situationen haben wir einen Seelsorger im Verein, der auch für die Feuerwehr tätig ist.«

Mit großem Bedauern beobachten Klier und seine Vereinsmitglieder, dass zunehmend Haustiere ausgesetzt werden, die in Zeiten von Kurzarbeit angeschafft wurden. Klier habe schon einige an Autobahnraststätten ausgesetzte Hunde in Obhut genommen. »Finden wir ausgesetzte Heimtiere, erstatten wir grundsätzlich Anzeige wegen Tierquälerei.« Klier betont: »Wer darüber nachdenkt, sich ein Haustier anzuschaffen, sollte sich der damit einhergehenden Verantwortung bewusst sein und sich informieren. Der Verein »Tierrettung Odenwald-Hohenlohe« bietet auch kostenlose Beratungsgespräche an.

Tierrettung Odenwald e.V.,

Lehlestraße 36, 74219 Möckmühl,

www.tierrettung-odenwald-hohenlohe.de

Spendenkonto:

IBAN: DE57620500000000404950