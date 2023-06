Tipps fürs Wochenende 08.Juni - 11.Juni

Die MORITZ-Redaktion hat einige Tipps für das verlängerte Wochenende. Ob Kunst, Kultur, Sport oder Weinfest, es ist wieder einiges geboten!

Region Stuttgart

Die Ausstellung The Mystery of Banksy - A Genius Mind in Stuttgart zeigt eine noch nie dagewesene Präsentation mit mehr als 150 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars. mehr dazu

Birte Kaufmanns Bilder in der Fotogalerie "The Travellers" in Stuttgart wirken vertraut und gleichsam wie aus einer anderen Welt, und fragt mit ihnen nach dem Verständnis von Identität, Tradition und Gemeinschaft. mehr dazu

Am Donnerstag startet in Stuttgart das Theaterfestival mit dem Theater Lindenhof "Hinter eines Baumes Rinde..." in die erste Runde. mehr dazu

Zur Feier des 30-jährige Bandbestehens spielt Lacrimas Profundere am Freitag in Stuttgart eine Anniversary-Show. mehr dazu

Mit »Saint Francois d’Assise« von Olivier Messiaen bringt die Staatsoper Stuttgart am Sonntag ein Spektakel als Auftakt für den Killesberg Open-Air Sommer 2023 auf die Bühne. mehr dazu

Region Heilbronn/ Hohenlohe/ NOK

Das Hagenbacher Bockbierfest in Bad Friedrichshall bietet über das gesamte Wochenende die Möglichkeit zu Spaß, Freude und hemmungsloses Feiern. mehr dazu

Bis zum Sonntag können Interessierte beim Neckarcup Heilbronn gutes Wetter, das Flair am Trappensee und spannende Tennisspiele genießen. mehr dazu

Auf dem Böckinger Seefest treten bis Samstag Livebands aus den unterschiedlichsten Genres auf und sorgen für ausgelassene Stimmung. mehr dazu

Too Cool - Tribute to Chet Baker präsentiert am Samstag die wunderschöne und romantische Musik des bekannten Trompeters Chet Baker auf Schloss Neuestein. mehr dazu

Foto: Candy Welz

Am Samstag erzählt das Theater Heilbronn in "Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" die Geschichte des Meisters des schönen Scheins. mehr dazu

Der hep Triathlon Heilbronn ist das Triathlon-Spektakel mitten in Heilbronn und startet diesen Sonntag um 10 Uhr. mehr dazu

Unter dem Motto: »Fit mit Produkten aus der Region – Genießen und Erleben« erwartet die Besucher des 18. Regionalen Bauernmarktes in Bad Mergentheim am Sonntag erneut abwechslungsreiche Unterhaltung, Informationen und eine Vielfalt an Produkten. mehr dazu