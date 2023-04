Tipps für das lange Wochenende 28.4. - 1. Mai 2023

Wenn das Heilbronner Maifest kommt, wird es bekanntlich Frühling! Ab Donnerstag läutet das erste Volksfest der Saison die Outdoor-Veranstaltungen ein. Vom Riesenrad, Break Dance, Wildwasserbahn bis hin zum Kinderkarussell ist alles auf der Theresienwiese in Heilbronn zu finden.

Lichtenau kann dieses Jahr auf ein besonderes Jubiläum -blicken: Da die 775-Jahr-Feier -wegen Corona ausfiel, wird -heuer eben das Schnapszahl-Jubiläum »777 Jahre Ersterwähnung von Lichtenau« gefeiert. Des Anlasses nimmt sich auch der Verein Kulturschock e.V. an, der während der 5. Ritterspiele Lichtenau vom 29. April bis 1. Mai verschiedene Episoden der Ortsgeschichte lebendig darstellt. mehr dazu

Beim Haller Frühling am 29. und 30. April können sich die Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Wochenende voller Spaß, kulinarischer Genüsse und bunter Unterhaltung in Schwäbisch Hall für die ganze Familie freuen. mehr dazu

Auch auf dem Cannstatter Wasen wird ordentlich beim Frühlingsfest gefeiert. Anstich war bereits am letzten Samstag, aber auch an diesem Wochenende lockt der Wasen mit Riesenrad, Schießbuden, Bierzelten und alles was zum Frühlingsfest dazu gehört.

Animation connects!Unter diesem Motto wird die Region Stuttgart an sechs Tagen und Nächten zum mittlerweile 30. Mal zum weltweiten Zentrum des Animationsfilms! Noch bis 30. April findet das Internationale Trickfilm Festival in Stuttgart statt. mehr dazu

Am 29. und 30. April findet der Tag der offenen Weingüter statt. Das Motto "360 Grad Württemberg" bietet ein rundum Erlebnis der Württemberger Weingüter. Zahlreiche Höfe im gesamten Anbaugebiet Württemberg öffnen ihre Türen und laden zu einem Blick hinter die Kulissen ein.

Samstag 29. April

Mit über 90 Unternehmen und Institutionen der Hohenloher Wirtschaftsregion und des Landkreises Schwäbisch Hall lädt das mBerufsschulzentrum Künzelsau am Samstag, den 29. April von 9 Uhr bis 14 Uhr zum Berufsinfotag auf dem Schulgelände am Schippberg ein. Ziel der bereits zum 15. Mal stattfindenden Messe ist es, den Besuchern kompakt und in kurzer Zeit praxisorientierte Informationen zu geben, um dadurch die Berufswahl zu erleichtern. mehr dazu

Die Open Air Saison wird in Erligheim angepfiffen. Das Kulturprojekt »Das Bricklebrit«hat für das Konzert am Samstag die Kultband Fools Garden gewinnen können. Am 1. Tag des Erligheimer Open Air werden Peter Freudenthaler und Volker Hinkel auf heimischer Bühne nicht nur ihren Lemon Tree besingen, sondern auch mit neuen Songs begeistern. Davor wird die siebenköpfige Band »The Melting X« dem Publikum mit Classic Rock einheizen.

Les Chlöchards ist eine Band, die man nicht nur hören, sondern unbedingt live erleben sollte. Diese Möglichkeit bietet sich in Brackenheim! Die aberwitzige Bühnenshow, die von den fünf Musikern aufgeführt wird, verbindet Rock‘n‘Roll mit Shabby Chic. mehr dazu

Sonntag, 30. April

Der peruanische Pianist Vladimir Valdivia hat seine Liebe zum Hofgut Kieselberg entdeckt. Bereits zweimal hat der überregional bekannte Musiker in diesem heimeligen, gastfreundlichen Ambiente sein Publikum begeistert. Am 30. April kehrt er zurück. Das Programm umfasst Klavierwerke u.a. von J. S. Bach und F. Schubert, zusätzlich zu Überraschungen aus Südamerika. mehr dazu

In Crailsheim geben die international renommierte Schlagzeugerin Sabrina Ma und die Pianistin Seyko Itoh, die sich für das Projekt GagoGig zusammen getan haben ein Konzert und präsentieren ein spannendes und modernes Zusammenspiel, das als experimentelle Kammermusik bezeichnet werden kann. mehr dazu

Wer stilvoll in den Mai tanzen will ist in Erlenbach richtig.Die Big Band der Polizei Heilbronn lädt zur 11. Swing- und Tanznacht in die Festhalle. mehr dazu

Für Kunstinteressierte

Im Wasserschloss in Bad Rappenau stellt die irische Künstlerin Marie Deese Driscol zeigt in ihrer Ausstellung »The Love of nature – Aus Liebe zur Natur« Öl- und Acrylgemälde, Porzellan- sowie Glasmalerei und Skulpturen aus. mehr

Nur noch zwei Wochen hat man in Ludwigsburg die Gelegenheit das Multimedia-Spektakel, das auf noch nie zuvor gesehene Art und Weise die weltberühmten Kunstwerke des niederländischen Malers Vincent van Gogh (1853 – 1890) präsentiert zu sehen. »Van Gogh – The Immersive Experience«. Die Gemälde des Künstlers werden mit Hilfe von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach vergrößert und an den Wänden der Präsentationsräume zum Leben erweckt. Meisterhafte Kunst trifft auf modernste Technik. mehr

Im Museum im Deutschhof in Heilbronn können Kinder und Erwachsene bei der Mitmach-Austellung "Gib Stoff!" mit Lust am Experimentieren in der Ausstellung designen, stricken, weben, knüpfen. Informatives bietet die Ausstellung auch, der Heilbronner Textilgeschichte widmet sich ein eigener Bereich, der Einblick in frühere und moderne Berufsbilder der Textilbranche gibt. mehr

Bei "Moving in Stereo" werden noch bis zum 11. Juni die Highlights der international renommierten Kunstsammlung von Mercedes-Benz präsentiert: 150 Arbeiten von 90 internationalen und nationalen Künstlerinnen und Künstlern aus 20 Ländern, entstanden in der Zeit von 1910 bis heute. mehr dazu

Noch mehr Veranstaltungen gibts im MORITZ Eventkalender.