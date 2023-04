Tipps für Osterwochenende

Das Osterwochenende naht und für das extralangen Wochenende mit zwei Feiertagen hat die MORITZ-Redaktion ein paar Veranstaltungstipps zusammengestellt:

In Mosbach werden Kinder am Samstag nicht nur verzaubert sondern verhext. Bibi Blocksberg hat einen schlechten Tag: Alles ist "wie verhext" und schon morgens gibt es ein Riesendurcheinander mit ihren Eltern Barbara und Bernhard Blocksberg zu Hause. Das Musical ist ein hexischer Spaß für die ganze Familie ab 4 Jahren! mehr

Der Stuttgarter Ostergarten hat noch bis Ostermontag geöffnet. Was hinter den Osterfeiertagen steckt und warum Christen seit 2000 Jahren Ostern feiern, das wird im Stuttgarter Ostergarten erzählt. Dieser präsentiert sich auf einem ehemaligen, 4000 Quadratmeter großen Gärtnereigelände in Bad Cannstatt. Mehr dazu

Am Ostersonntag, 9. April findet um 19.30 Uhr der traditionelle Ostertanz der Kurverwaltung Bad Mergentheim in der Wandelhalle statt. Wer das Tanzbein schwingen möchte ist hier genau richtig.

Ebenfalls am Ostersonntag findet die kostenlose Führung zum Osterfeuer in Rothenburg ob der Tauber statt. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Marktplatz, alle wichtigen Infos gibts: hier.

Das traditionelles Konzert der Musikkapelle Markelsheim am österlich geschmückten Brunnen in der Mitte des Weinortes findet am Ostersonntag um 10:30 Uhr statt. mehr Infos

Die große Osterfeierei findet am Ostersonntag in den Kammerspielen Ansbach auf drei Areas statt.

Am Ostermontag, 10. April findet traditionell der Langenburger Ostarmarkt zwischen Schloss und Stadttor ab 11 Uhr statt. Neben Krämermarkt und Jahrmarktsbuden finden die Besucher außerdem den»Hohenloher Produkte«-Markt, der vor 20 Jahren ins Leben gerufen wurde, vor. Alle Infos zum Ostermarkt gibt es hier.

Die Schifffahrt für Ausflügler startet am Osterwochenende in Heilbronn in die neue Saison- Mit dem neuen Kombi-Ticket ist die Anreise mit dem HNV inklusive. Mehr dazu

Auf der Burg Stettenfels findet am Osterwochenende die Osterausstellung statt mit über 200 Exponaten verschiedenster Künstler.

In der Mitmachen-Ausstellung "Gib Stoff" im Museum im Deutschhof dürfen Kinder erfahren wiie vielfältig die Facetten des Textilen sind und die Ausstellung "KunstStoff" in der Kunsthalle Vogelmann dreht sich ebenfalls rund um die Textilien. Mehr dazu

Noch bis 14. Mai darf man in Ludwigsburg das immersive Erlebnis der Van-Gogh-Ausstellung erleben. Die Gemälde des Künstlers werden mit Hilfe von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach vergrößert und an den Wänden der Präsentationsräume zum Leben erweckt. Meisterhafte Kunst trifft auf modernste Technik. Mehr dazu

Noch mehr Veranstaltungen sind im MORITZ Event-Kalender eingetragen.