Tipps fürs Wochenende 19.-21. Mai 2023

Die MORITZ-Redaktion hat wieder einige Tipps fürs Wochenende. Von Pferdemärkten, über Museumsnächte, bis hin zu mitreißenden Musicals - am Wochenende werden Veranstaltungen und Events unterschiedlichster Art geboten.

Region Stuttgart/ Göppingen

Ludwigsburger Pferdemarkt

Auf dem Nürtinger Maientag können Festgäste auf dem Festgelände in Oberensingen noch bis Montag den Trubel der angebotenen Aktivitäten und Buden genießen. mehr dazu

Das Stauferspektakel Göppingen bietet bis Sonntag Turniere hoch zu Pferde, Speisen und Getränke einer vergangenen Zeit. mehr dazu

Nicht nur Pferde gibt es von Freitag bis Sonntag auf dem Ludwigsburger Pferdemarkt zu entdecken, spannende Prämierungen, ein atemloses Showprogramm, das legendäre Dackelrennen und noch viel mehr wird geboten. mehr dazu

Die Ausstellung The Mystery of Banksy - A Genius Mind in Stuttgart zeigt eine noch nie dagewesene Präsentation mit mehr als 150 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars. mehr dazu

Auch am 8. inter:Komm! Festival in Reutlingen wurden wieder viele Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die Weltmusik spielen, im besonderen Sinne. mehr dazu

Das professionelle Vokalsextett „KlangKunst“ gibt in Ellwangen am Freitag Musik aus fünf Jahrhunderten zum Besten. mehr dazu

Bastian Bielendorfer bzw. Mr. Boombasti bringt am Freitag in Tübingen nach zwei Jahren Stillstand das Lachen zurück. mehr dazu

Knapp 40 Museen, Galerien und Ausstellungshäuser in 16 Kommunen haben am Samstag im Remstal im Rahmen der 3. Remstaler Museumsnacht ihre Türen geöffnet. mehr dazu

Die Gitarrenlegende Siggi Schwarz feiert am Samstag zusammen mit den Nürnberger Symphonikern und seiner internationalen Band sein 50-jähriges Bühnenjubiläum im Congress Centrum Heidenheim. mehr dazu

Das Musical „Backbeat – Die Beatles in Hamburg“ zeigt in der Stadthalle Aalen am Sonntag die turbulenten Anfangsjahre der Beatles. mehr dazu

Jakob Schwerdtfeger

Region Heilbronn/ Hohenlohe/ NOK

Über drei Tage präsentiert das 42. Eberbacher Frühlings-Fest ein abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm. mehr dazu

Eine Mischung aus Comedy, Rapp und Kunst bietet Jakob Schwerdtfeger am Freitag im fideljo in Mosbach. mehr dazu

Der musikalische Humanist und Humorist Lars Reichow regt im Neckarsulmer Brauhaus am Freitag zum Nachdenken an, schafft es aber trotzdem, die Lachmuskeln nicht zu kurz kommen zu lassen. mehr dazu

Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz spielt am Samstag mit "Mozart, Korngold, Strauss" in der Tauberphilharmonie Weikersheim groß auf. mehr dazu

Willenlos Sexy huldigt am Sonntag in Heilbronn in musikalisch würdiger Weise ihren Meister Marius Müller-Westernhagen. mehr dazu

Die Kächeles kommen mit ihrem Programm „So a Kugelfuhr!“ am Sonntag nach Öhringen und begeistern mit ihrer schwäbischen Comedy. mehr dazu

Anlässlich des internationalen Museumstages findet am Sonntag im Alamannenmuseum ein großer Aktionstag bei freiem Eintritt statt. mehr dazu

Filipina Henoch und Marcus Kötter treten am Sonntag als Krümelmucke auf der Festwiese im Wiesental in Brackenheim live auf und sorgen bei Klein und Groß für Ohrwürmer. mehr dazu

Auf dem Gelände Theresienwiese Heilbronn sind am Sonntag bei der „Chrom und Flammen Show“ nur Autos und Bikes amerikanischer Bauart erlaubt. mehr dazu

Die Künstlerfamilie Uhde lädt am Sonntag zum Kammermusikkonzert im Wasserschloss Bad Rappenau ein. mehr dazu