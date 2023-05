Tipps fürs Wochenende 5.-7. Mai 2023

Die MORITZ-Redaktion hat wieder einige Tipps fürs Wochenende. Ob Ausstellung, Weingenuss oder Konzert - es wird Einiges in der Region geboten.

Region Stuttgart/Göppingen

Die neue Ausstellung "The Mystery of Banksy – A Genius Mind” hat am 4. Mai ihre Türen im Königsbau in Stuttgart eröffnet. Die Ausstellung zeigt dabei eine noch nie dagewesene Präsentation mit mehr als 150 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars. mehr zur Ausstellung

Die schwäbische A capella Band "die Fuenf" tritt am Freitag im Rahmen ihrer Abschiedstournee im Alten E-Werk in Göppingen auf. mehr dazu

DJ Bobo präsentiert am Freitag in der Porsche Arena das Beste aus 30 Jahren. mehr dazu

Heilbronn/Hohenlohe/NOK

Weingenießer kommen am Samstag und Sonntag in Erlenbach bei QuerfeldWein auf ihre Kosten. An sieben Genuss-Stationen erwarten Wein-Wanderer je ein Weingut, ein kulinarisches Angebot und ein Musikprogramm. mehr dazu

Handel, Handwerk und Dienstleistung aus der Region präsentieren sich auf der Wirtschafts-Messe Region Rothenburg ob der Tauber vom Freitag, 5. Mai bis Sonntag, 7. Mai. mehr dazu

In Crailsheim findet am Samstag ab 18:30 Uhr die "Night of the Bands" statt. 13 Bands und zwei DJs in 15 Lokalen machen die Nacht zum Tag. mehr dazu

Die Kulturstiftung Hohenlohe veranstaltet wieder das junge, kreative Bandfestival Upbeat Hohenlohe. Am Samstag findet das Konzert mit der Freien Schule Anne-Sophie in Künzelsau und dem Duo »Loud Kid« statt. mehr dazu

Der Trolli ist zurück! Am Sonntag erwartet Heilbronn rund 6.000 Läuferinnen und Läufer, die die verschiedenen Strecken in Angriff nehmen. Ein wichtiger Teil des Trolli sind schon immer die Zuschauer entlang der Strecke und die einzigartige Atmosphäre. mehr dazu

Am Samstag und am Sonntag findet im Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen der Käse- und Genussmarkt statt. mehr dazu

Bei der Udo Jürgens Story werden die größten Hits und die Lebensgeschichte des Entertainers von Alex Parker und Gabriela Banesch am Sonntag in Sinsheim aufgeführt und erzählt. mehr dazu