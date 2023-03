Tipps fürs Wochenende Freitag 24. bis Sonntag 26. März

Am Wochenende noch nichts vor? Die Moritz- Redaktion hilft mit Veranstaltungs-Tipps:

Freitag, 24. März

In Bad Rappenau liefert das schwäbische Ehepaar Alois und Elsbeth Gscheidle schwäbisches Kabarett zum Anfassen, sie spielen nicht nur vor, sondern mit dem Publikum und sind dabei sehr »naseweiß«, also neugierig, und dabei fällt Ihnen so einiges auf.

In der Heilbronner Harmonie gastiert das Musical "This is the Greatest Show". Das ist frisches, modernes, mitreißendes, romantisches und manchmal auch verrücktes Musical-Entertainment in Premium Qualität voller Überraschungen.

Theaterfreunde dürfen sich in Heilbronn über den Klassiker "Romeo und Julia" freuen und die Inszenierung vor der Kulisse eines alte Schwimmbades bestaunen.

Ab Freitag hat der Ostergarten in Stuttgart für Besucher geöffnet. Hier wird erzählt was hinter den Osterfeiertagen steckt und warum Christen seit 2000 Jahren Ostern feiern. Er findet auf einem ehemaligen, 4000 Quadratmeter großen Gärtnereigelände in Bad Cannstatt statt. Die Besucherinnen und Besucher schreiten hier durch das Jerusalemer Stadttor und werden auf einem Marktplatz begrüßt von duftenden Gewürzen und lebendigem Treiben.

Der Kabarettist Dieter Nuhr tritt in Stuttgart auf und sorgt dafür, dass die Weltangst, verursacht von drohenden Impfspitzen oder Außerirdischen, seiner Zuhörer geheilt wird.

Samstag, 25. März

Frühlingserwachen in Rothenburg! Vom 25. März bis 30. April spricht Rothenburg ob der Tauber mit einem breiten Programm alle Sinne an: Neben dem herrlich geschmückten Osterbrunnen am Plönlein, der das Auge entzückt und das Brauchtum in der Region Franken prächtig in Szene setzt, gibt es ein abwechslungsreiches Programm für den beschwingten Start in den Frühling: kulinarische Schlaglichter wie das Running Dinner von »zsamm«, ein echter Hotel-Flohmarkt, Lesungen am Tag des Buchs, die lebendige Stadtatmosphäre sowie die Wanderwoche sorgen für Abwechslung.

Bülent Ceylan erklärt sich in Heilbronn zum "Luschtobjekt". Optik statt Inhalt, Nippel statt Nietzsche! Kabarettpreise müssen warten. Bülent bedient als Luschtobjekt alle nur denkbaren Geschlechter und Vorlieben: osmanophile Kurpfalz-Lover, Langhaar-Fetischisten oder Liebhaber großer Nasen und kleiner Bärte… bei Bülent packt jeden die Wolluscht! Und wer Intelligenz sexy findet, wird natürlich auch befriedigt nach Hause gehen.

In der Harmonie in Heilbronn tritt Profilerin Suzanne Grieger-Langer auf und liefert packende Unterhaltung zu einem sehr ernsten und leider sehr aktuellen Thema. "Cool im Kreuzfeuer" beschäftigt sich mit Cyber-Mobbing, Internet-Trollen und wie man dagegen ankommt.

Mit der Aktion Upbeat Hohenlohe kommen »The Affordables« um Pianist Malte Sieberns an die Gewerbliche Schule Öhringen, um abends im Blauen Saal mit der Schulband gemeinsam zu musizieren.

Der Osterbrunnen Obersteinach präsentiert sich ab diesem Samstag in seiner vollen Schönheit mit über 300 farbig bemalten Eiern und ist sicher ein Besuch wert.

Sonntag, 26. März

Das Augsburger Figurentheater lässt die weltberühmten Kinderbuchfiguren Petterson und Findus auf der Theresienwiese in Heilbronn lebendig werden.

Die Ausstellung "Kunst:Stoff" in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn beschäftigt sich mit dem Material Stoff und seiner Verarbeitung in der Kunst. Es werden Kunstwerke von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart ausgestellt.

Die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg (LVWO) lädt am Sonntag ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Besucher sind eingeladen, vorbeizukommen und Einblicke in die vielseitige Arbeit der LVWO Weinsberg zu erhalten. Man kann Innovatives aus dem Wein- und Obstbau kennenlernen, sich über die Bildungsgänge informieren oder einfach so zum Genießen kulinarischer Spezialitäten in geselliger Atmosphäre kommen.

Auch in Plochingen erwacht der Frühling: Ab 13 Uhr werden die Türen der Plochinger Einzelhändler und Gewerbetreibenden im ganzen Stadtzentrum für Besucher aus Nah und Fern geöffnet. Ein unterhaltsames Programm wird geboten: Der Frühling ist in ganz Plochingen angekommen.