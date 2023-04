Tipps fürs Wochenende 21. bis 23. April

Am Wochenende vom 21. bis zum 23. April finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Die Highlights hat die MORITZ-Redaktion hier zusammengestellt.

Am Freitag findet die traditionelle Käthchenwahl in der Kreissparkasse "Unter der Pyramide" in Heilbronn statt. Fünf Kandidatinnen stellen sich dem Publikum und einer Jury vor, mit dem Ziel zum Käthchen gewählt zu werden. Das Käthchen ist seit dem großartigen Ritterschauspiel von Heinrich Kleist im Jahre 1810 das Wahrzeichen Heilbronns. Das gewählte Käthchen und ihre Stellvertreterin dürfen Heilbronn gemeinsam auf Veranstaltungen repräsentieren.

Ebenfalls am Freitag findet "Wein am See" - Das Weindorf am Breitenauer See statt. Von Freitag bis Sonntag können Besucher dort gemütlich am See Gemeinschaft pflegen und sich von 17 Weinbaubetrieben aus dem Weinsberger Tal und Neckarsulm mit vielen verschiedenen Weinen verköstigen lassen. Auch kulinarisch ist für das Wohl der Festbesucher gesorgt. Mehr

In Öhringen erwartet am Freitag alle musikbegeisterten die 22. Night of Music. In zahlreichen Locations wird Livemusik der unterschiedlichsten Sparten geboten. Neben altbekannten Angeboten wie dem Eröffnungskonzert von Orgel Rockt, finden sich auch einige neue Programmpunkte wieder.

Am Samstag spielt das Theater Lindenhof in Crailsheim und beschäftigt sich mit dem Leben des Politikers Bolz, der während der Machtergreifung Hitlers Justizminister in Baden-Württemberg war und nach dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat zum Tode verurteilt wurde. mehr

Von Freitag bis Sonntag können sich Kinder im Figurentheater Ostfildern von "Der kleine Rabe Socke" verzaubern lassen. Der kleine Rabe Socke hat bald Geburtstag und lädt alle seine Freunde zum Essen ein. Um überhaupt Geschenke zu bekommen, soll er von heute auf morgen brav sein. Er hat nur ein Problem: das Brav sein fällt ihm schwer. Leider können ihm auch seine Freunde dabei nicht helfen. In dem interaktiven Puppenspiel werden die Kinder aufgefordert, dem kleinen Raben Socke unterstützend zur Seite zu stehen.

Wer am Samstag etwas zum Lachen möchte, darf sich auf Nils Heinrich in Geislingen freuen. Der Kabarettist geht als junger Gebrauchter durchs Leben und fragt sich unter anderem, ob er in der zweiten Hälfte seines Lebens wohl doch noch wie seine Eltern ist.

Etwas besinnlicher geht es am Samstag in Schwäbisch Gmünd zu. Gemeinsam mit der Ausnahme-Cellistin Fanny Kammerländer und seinem langjährigen Bühnenpartner Jo Barnikel tritt Konstantin Wecker auf, und zu einem musikalisch-poetischen Liebesflug an. Mehr dazu

Dreimal im Jahr laden die Kernfranken-Gemeinden zur gemeinsamen Seniorentanzveranstaltung nach Heilsbronn ein, so auch am Samstag. Alle Tanzbegeisterte der Generation 60 Plus dürfen das Tanzbein schwingen und sich auf gute Musikunterhaltung freuen.

Kunstliebhaber können am Sonntag Werke ukrainischer Künstler*innen bestaunen. Ausgestellt werden die Werke durch den Künstlerbund Heilbronn. mehr

Entspannt geht es auf dem Neckarwiesenfest in Esslingen am Neckar zu. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag, wird ein vielseitiges Programm im gesamten Gewerbegebiet geboten.

Wer für den Sonntag noch ein kinderfreundliches Programm in Schwäbisch Gmünd sucht, ist bei der Mitmach-Musik-Bauchrednershow "Eine Weltreise mit Hits für Kids" genau richtig. Verschiedene Tiere nehmen die Kinder musikalisch mit auf eine Reise in ihr Heimatland.

Raus in die Natur geht es am Sonntag bei der Max-Eyth-See-Tour. Mit Segways werden die Highlights in Stuttgart wie das Kunstmuseum und das neue Schloss, das Staatstheater, die Oper und das Ballet Stuttgarts, der Wilhelmspalais, die Staatsgalerie und einige mehr erkundet.

Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg begeistert Kulturliebhaber am Sonntag beim Festabend der Kulturstiftung Hohenlohe. Die Kulturstiftung Hohenlohe feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und lädt ein zu einem Festabend, der diesjährig im Zeichen des Meeres steht.

Noch bis zum 14.Mai können sich Besucher nach Ludwigsburg in die Van-Gogh-Ausstellung aufmachen. "Van Gogh - The Immersive Experience" verbindet Kunst und modernste Technik. Durch Lichtinstallationen und Projektionen werden die Gemälde mehrfach vergrößert und können an den Wänden der Ausstellungsräume bestaunt werden.

Noch mehr Veranstaltungen finden sich im MORITZ Event-Kalender.