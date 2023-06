Tipps fürs Wochenende 2. Juni- 4. Juni

Die MORITZ-Redaktion hat wieder einige Tipps fürs Wochenende. Ob Kunst, Kultur, Sport oder Weinfest, es ist wieder einiges geboten!

Region Stuttgart

Am Samstag heißt es Zittern in der MHP Arena. Beim dritten Spiel der MHP Riesen gegen die Telekom Baskets Bonn wird es spannend. mehr dazu

Am Sonntag begibt sich der kleine Rabe Socke in Reutlingen auf ein Abenteuer mit seinen Freunden. Das Kindertheater ist ein Spaß für die ganze Familie! mehr dazu

Ab Samstag wird in Stuttgart das Stück Cabaret im Schauspielhaus gespielt. Das Musical erzählt von der Liebe in den Wilden Zwanzigern und von ihrem Scheitern angesichts der nationalsozialistischen Machtergreifung. mehr dazu

Die Ausstellung The Mystery of Banksy - A Genius Mind in Stuttgart zeigt eine noch nie dagewesene Präsentation mit mehr als 150 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars. mehr dazu

Region Heilbronn/ Hohenlohe/ NOK

Roher und tanzbarer Bluegrass aus Kalifornien: Mit ihrer Musik zollen Fog Holler Größen wie The Stanley Brothers, Buck Owens oder Primus Respekt und hauchen ihr zugleich neues Leben ein und zeigen ihr können am Freitag in Schwäbisch Hall. mehr dazu

Weingenießer kommen am Wochenende in Neckarsulm voll auf ihre Kosten. Ab Freitag startet das Neckarsulmer Weindorf, am Sonntag findet ein verkaufsoffener Sonntag statt. mehr dazu

Am Samstag, 3. Juni startet der Hohenloher Kultursommer in seine 37. Saison: historische Bauwerke werden bis Oktober Kulisse von 62 Muskiveranstaltungen in der Region. Den Startschuss gibt das Barockorchester L'Orfeo auf Schloss Neuenstein. mehr dazu

In Heilbronn startet der Neckarcup, Das renommierte Tennisturnier findet vom 4.-1. Juni statt. Am Samstag gibt es eine Opening Party mit Live-Musik der 80er, 90er und aktuellen Hits. mehr dazu

Die Winzer vom Weinsberger Tal präsentieren am Samstag und Sonntag die ersten 2022er Jahrgänge anlässlich ihres Spargelfestes im Weinhaus Löwenstein. mehr dazu

Der junge Pianist Kaan Baysal präsentiert am Sonntag in Bad Rappenau sein Programm „Chopin und der Traum vom Regen – Paganini und die Hexenvariationen!“ mit Werken von Rachmaninow, Chopin, Ravel, Liszt und Brahms. mehr dazu