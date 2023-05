Die MORITZ-Redaktion hat wieder einige Tipps fürs lange Wochenende. Ob Kunst, Kultur, Comedy oder Weinfest, es ist wieder einiges geboten!

Region Stuttgart

Am Freitag treffen in Tübingen Schwaben und Badener aufeinander. Klaus Dirk und Andreas Müller präsentieren ihr Programm "HomeLändZack". mehr dazu

Am Samstag kehrt Jimmy Kelly im Theaterhaus Stuttgart zu seinen musikalischen Ursprüngen zurück und präsentiert charakterstarken Akustik-Sound. mehr dazu

Am Pfingstmontag ist in der Wilhelma in Stuttgart Kindertag! Für die kleinen Wilhelma-Fans neben den fast 1.200 Tierarten und über 8.500 Pflanzenarten tolle Mitmachen Aktionen und noch viel mehr zu erleben. mehr dazu

Die Ausstellung The Mystery of Banksy - A Genius Mind in Stuttgart zeigt eine noch nie dagewesene Präsentation mit mehr als 150 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars. mehr dazu

Region Heilbronn/ Hohenlohe/ NOK

Am Freitag wird Christoph Sonntag in der Alten Mälzerei in Mosbach sein Publikum zu Lachtränen bringen. "Ein Tritt ist frei", der Eintritt jedoch nicht. mehr dazu

Weingenießer kommen am Pfingstwochenende bei Wein über Berg und Tal in Löwenstein voll auf ihre Kosten. Vor traumhafter Kulisse laden vom 27. bis 29. Mai Weingüter an fünf Genussstationen zum Verweilen ein. mehr dazu

Das historische Fest der Haller Salzsieder zählt zu einem der schönsten Heimatfeste im Land und bietet eine bunte Mischung von mittelalterlichem Brauchtum und viel Musik. Es ist viel ist geboten in Schwäbisch Hall! mehr dazu

Belagert, erobert, errettet: Vom 26. bis 29. Mai findet in Rothenburg ob der Tauber wieder das historische Pfingstfestspiel »Der Meistertrunk« statt. Ein großes Rahmenprogramm sorgt für Stimmung in der Stadt. mehr dazu

Am Sonntag tritt Daphne Deluxe auf der Fest Fiese im Wiesental in Brackenheim auf und wird für Lachtränen sorgen. mehr dazu