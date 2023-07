Die MORITZ-Redaktion hat wieder einige Tipps fürs Wochenende. Ob Kunst, Kultur oder Open Air – es ist wieder einiges geboten!

Region Stuttgart

Mehrere Tonnen Sand werden im BlüBa in Ludwigsburg der sagenumwobenen Stadt Atlantis. Sandkünstler aus aller Welt stellen ihre Werke dar. mehr dazu

Beim Stadtwerke Stuttgart Lichterfest am Samstag auf dem Killesberg wird es stimmungsvoll und musikalisch. mehr dazu

Die Jazz Open in Stuttgart haben gestartet und bieten auch an diesem Wochenende ein phänomenales Programm. mehr dazu

Am Samstag spielen die Hollywood Vampires in der Schleyerhalle. Die Band um Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry (Aerosmith) streift dann live ihr Image als »kostspieligste Cover-Gruppe der Welt«, wie Alice Cooper sagt, ab. mehr dazu

Die Freie Sinfonie Tübingen lädt herzlich zu ihrem Sommerkonzert am Samstag ins Sparkassen Carré Tübingen. mehr dazu

Die Ausstellung The Mystery of Banksy - A Genius Mind in Stuttgart zeigt eine noch nie dagewesene Präsentation mit mehr als 150 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars. Die Ausstellung wurde auf Grund der großen Beliebtheit bis Oktober verlängert. mehr dazu

Am Samstag treten in Bopfingen die "Monsters of Schwäbisch" auf. Das Who-is-Who des Schwäbischen Kabaretts trifft sich hier. mehr dazu

Region Heilbronn/ Hohenlohe/ NOK

Endspurt auf der Theresienwiese Heilbronn! Noch bis zum 16. Juli findet das Heilbronner Volksfest statt. Mit Riesenrad, Festzelt, Live-Musik und natürlich Volksfest-Bier ist alles geboten, was das Volksfest-Herz begehrt! mehr dazu

Der Berg feiert: Im Rahmen des 75. Hohenloher Bergfest vom 14. bis 16. Juli 2023 findet der 17. H.U. Nepper Kinder-Cross Duathlon und der 3. Bergfest 11er Cup statt. Am Sonntag startet dann der 32. Förch Triathlon. mehr dazu

Beim "Tag des Dualen Studiums" in Mosbach können sich Schülerinnen und Schüler am Samstag über das Duale Studium informieren. mehr dazu

Beim Kurparkfest in Bad Mergentheim wird es am Samstag schon ab 15 Uhr ein buntes Programm geben. Sobald es dunkel ist, begeistern 15.000 Kerzen für stimmungsvolle Atmosphäre. mehr dazu

Bis 15. Juli findet das Gaildorfer Sommernachtskino an zehn Abenden im Schlosshof mit vielen spannenden und lustigen Filmen statt. mehr dazu

Die Bad Rappenauer Klassiktage sind fester Bestandteil des Kulturprogramms der Stadt und starten am Samstag im Kurhaus. mehr dazu

Das Jacobi Sommerfest in Schrozberg werden am Freitag feierlich eröffnet und bietet bis Montag vom Bierzelt über Krämermarkt bis zum Kinderfest ein volles Programm. mehr dazu