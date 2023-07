Tipps fürs Wochenende 7. Juli- 9. Juli

Die MORITZ-Redaktion hat wieder einige Tipps fürs Wochenende. Ob Kunst, Kultur oder Open Air – es ist wieder einiges geboten!

Region Stuttgart

Mercedes Benz Museum

Am Sonntag ist am Mercedes-Benz Museum der Kinder- und Familientag mit zahlreichen Attraktionen. mehr dazu

Von Freitag bis Sonntag findet das Nürtinger Neckarfest mit einem bunten Programm statt. Highlights sind unter anderem das Abseilen vom Kirchturm, die Highländer Spiele und der historische Löschzug. mehr dazu

Noch bis zum 20. August findet im Blühenden Barock in Ludwigsburg die Sandkunst-Ausstellung statt und beeindrucken die Besucher mit Skulpturen aus mehreren Tonnen Sand. mehr dazu

Die Ausstellung The Mystery of Banksy - A Genius Mind in Stuttgart zeigt eine noch nie dagewesene Präsentation mit mehr als 150 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars. Die Ausstellung wurde auf Grund der großen Beliebtheit bis Oktober verlängert. mehr dazu

Party-Schlagerkönig Tobee lädt in Donzdorf zum großen Open-Air! Einen ganzen Tag lang wird am Samstag beim Schlagerkuchen gefeiert was das Zeug hält. mehr dazu

Am Samstag und Sonntag findet in Aalen der JAA-Markt statt. Kunsthandwerker aus Nah und Fern zeigen ihre Produkte. mehr dazu

Willi Weitzel erzählt in Heidenheim den "Karneval der Tiere". Die suite für Kammerorchester stellt großen und kleinen Zuhörern die Tierwelt vor. mehr dazu

Region Heilbronn/ Hohenlohe/ NOK

Am Freitag wird auf der Theresienwiese das Fass angestochen! bis zum 16. Juli findet das Heilbronner Volksfest statt. Mit Riesenrad, Festzelt, Live-Musik und natürlich Volksfest-Bier ist alles geboten, was das Volksfest-Herz begehrt! mehr dazu

Freiräume in Eberbach: Vom 7. Juli bis zum 6. August verwandeln sich in der Innenstadt von Eberbach die Läden in Kunsträume, in denen die Werke verschiedener Künstler ausgestellt werden. mehr dazu

Am Samstag, 8. Juli findet im Wertwiesenpark in Heilbronn das Heilbronner Kinderfest statt! Es ist Einiges geboten vom Feuerwehrfahrzeug bestaunen bis hin zu einem Sportprogramm. mehr dazu

Am Samstag und am Sonntag findet in Rothenburg der HandmadeArt Markt mit Ausstellern aus ganz Deutschland statt. mehr dazu

Bis 15. Juli findet das Gaildorfer Sommernachtskino an zehn Abenden im Schlosshof mit vielen spannenden und lustigen Filmen statt. mehr dazu

Am Freitag sorgt das Sonus Brass Ensemble in der Tauberphilharmonie in Weikersheim für Stimmung mit ihrer mitreißenden Komödie "Die Verblecherbande". mehr dazu

A Spanish Night - die Leidenschaft und das Flair Spaniens: Das Sinfonieorchester der Musikschule Unterer Neckar stellt am Samstag in Bad Rappenau und am Sonntag in Bad Fridrichshall-Duttenberg sein Können unter Beweis. mehr dazu

In Talheim findet am Samstag und am Sonntag das 22. Gassenfest statt bei dem ein abwechslungsreiches Festprogramm geboten. Die beliebte Band Crazy Zoo wird am Samstag ab 20:30 Uhr für Stimmung sorgen! mehr dazu

In Öhringen hat das Kultura Sommerfestival im Hofgarten begonnen und bietet auch an diesem Wochenende attraktive Programmpunkte. mehr dazu

Im Schlosspark in Bad Rappenau präsentieren acht regionale Weingüter und Genossenschaften ihre Weine beim 5. Bad Rappenauer Weindorf. mehr dazu