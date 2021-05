Tipps, um den besten Handytarif zu finden

Brauche ich ein großes Datenvolumen oder surfe ich nur unregelmäßig im Netz? Wie wichtig ist mir ein guter Empfang? Soll ich einen Tarif inklusive Smartphone wählen oder kaufe ich mir das Gerät separat? Und wie finde ich einen Handytarif mit dem bestmöglichen Preis-Leistungsverhältnis? Wer auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag ist, steht vor vielen Fragen. Wir erklären, worauf bei der Auswahl zu achten ist.

Kosten sparen durch Anbieterwechsel

Im Laufe der letzten Jahre sind die Handyverträge deutlich günstiger geworden. Der Preisvorteil gilt jedoch nur für Neukunden. Wer daher aus Bequemlichkeit seinem Anbieter treu bleibt, zahlt unter Umständen deutlich zu viel. Spätestens nach zwei bis drei Jahren ist der Tarif in der Regel veraltet und sollte „auf den Prüfstand“ gestellt werden. Wer unsicher ist, ob die monatlichen Kosten überdurchschnittlich hoch sind und ob eventuell Sparpotential besteht, der sollte die aktuellen Preise der Anbieter einfach mal vergleichen. Das Online-Vergleichsportal Preisbörse24 bietet dafür mit diversen Such- und Filterfunktionen eine einfache Möglichkeit, um schnell einen passenden Tarif herauszufiltern.

Den passenden Tarif finden

Bei der Wahl des passenden Tarifs gibt es einiges zu beachten. Zunächst sollte man sich über das eigene Nutzungsverhalten Gedanken machen. Wer viel telefoniert, für den kann sich eine Telefon-Flatrate mit einem fixen monatlichen Preis lohnen. Alternativ kommen Tarife mit einem begrenzten Kontingent an Freiminuten infrage. Ist dieses überschritten, fallen für jeden weiteren Anruf zusätzliche Kosten an. Möglich ist es darüber hinaus, einen reinen Datentarif zu wählen. In diesem Zusammenhang spielen das Datenvolumen und die Geschwindigkeit eine wesentliche Rolle. Wer häufig im Internet surft, sollte auf ein großes Datenvolumen ab einem Gigabyte setzen. Hinsichtlich der Übertragungsgeschwindigkeit ist darauf zu achten, dass diese zu den technischen Voraussetzungen des Handys passt. Eine schnelle LTE-Verbindung macht beispielsweise nur bei den neueren Modellen wirklich Sinn.

Die Wahl des Netzes

In Deutschland gibt es einerseits das D-Netz, das beispielsweise von Vodafone oder der Telekom angeboten wird, sowie das E-Netz, mit dem zum Beispiel der Anbieter O2 arbeitet. Die einzelnen Netze sind unterschiedlich gut ausgebaut. Die Qualität der Netzabdeckung am eigenen Wohnort kann auf der Internetseite der Bundesnetzagentur sowie auf den Seiten der Netzanbieter mit ein paar Klicks überprüft werden.

Vertrag mit oder ohne Handy

Handytarife werden sowohl mit einem sogenannten Vertragshandy als auch ohne ein Gerät angeboten. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Wer sich für einen Handyvertrag mit Smartphone entscheidet, spart vor allem Zeit und Aufwand. Sinnvoll ist ein Vertragshandy zudem bei möglichen Problemen, Beschädigungen und Reparaturen, da direkt ein Ansprechpartner zur Verfügung steht und die Kosten in der Regel übernommen werden. Vor allem diejenigen, die sich für ein brandaktuelles, hochwertiges Modell entscheiden, profitieren von geringeren Investitionskosten. Es gibt aber auch Gründe, die dafür sprechen, einen Tarif ohne Handy zu wählen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn das bereits bestehende Handy noch in Ordnung ist oder Sie lieber flexibel bleiben möchten. Unter dem Strich ist diese Variante zudem meist die günstigere.