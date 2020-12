TOP 3: Das sind die schönsten Casinos in Deutschland

Auch wenn das Zocken in Online-Casinos in Deutschland nun nicht mehr illegal ist und man seiner Zockerleidenschaft bequem von der Couch aus nachgehen kann, hat der Besuch eines richtigen Casinos immer etwas Besonderes. Möchte man in Deutschland Casino-Luft schnuppern, hat man hierzulande so einige Möglichkeiten.

Platz 1: Baden-Baden

Unangefochten auf Platz 1 der schönsten Spielcasinos in Deutschland steht das Casino Baden-Baden. Es genießt international einen hervorragenden Ruf und muss sich hinter denen aus Monaco oder Las Vegas keinesfalls verstecken.

Durch seine idyllische Lage im Schwarzwald lässt sich ein Besuch dort sehr gut mit einem (Kurz)Urlaub verbinden, wenn man sich im Kurort Baden-Baden etwas Gutes tun möchte.

Das Casino ist Bestandteil des Kurhauses Baden-Baden, einem architektonischen Leckerbissen, der schon seit mehr als hundert Jahren gutbetuchte Menschen aus aller Welt anzieht. Für Interessierte werden sogar Führungen angeboten, bei denen man mehr über die Historie des geschichtsträchtigen Casinos erfahren kann.

Das Spielangebot ist dabei umfassend und bietet alle beliebten Casinospiele. Es gibt sieben Blackjack-Tische, an denen man Einsätze zwischen 5 und 1000 Euro tätigen kann. An zehn Roulette-Tischen kann man zwischen 2 und 5 Euro verzocken, und für Slot-Fans stehen gleich 140 Maschinen parat.Im Gambling-Pavillon mit seiner großzügigen Verglasung kommt man zudem in den Genuss, Roulette und Blackjack unter (fast) freiem Himmel zu spielen.

Auch Pokerturniere werden hier häufig veranstaltet, an denen man bei vorheriger Anmeldung teilnehmen kann.

Der Dresscode ist entsprechend des Ambientes eher streng: Für Herren gilt Hemd- und Sakkopflicht, während Damen nicht zu freizügig erscheinen sollten.

Platz 2: Spielbank Wiesbaden

Untergebracht in einem ehemaligen Kurhaus ist die Spielbank Wiesbaden. Das aus dem frühen 19. Jahrhundert stammende Gebäude ist das Wahrzeichen der Stadt, und gehört nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa zu den schönsten Casinogebäuden. Das Interieur ist ähnlich atmosphärisch wie im Casino Baden-Baden, sodass auch hier ein ganz besonderes Flair aufkommt. Prominente Gäste waren hier unter anderem schon Richard Wagner und Elvis Presley.

An sieben Roulette-, acht Poker- und vier Blackjack-Tischen kann man hier sein Glück versuchen.Freunde der Slot-Maschinen dürfen 180 an der Zahl mit Münzen füttern, oder an einer der 24 Computerstationen aus einem umfangreichen Angebot von virtuellen Casinospielen wählen, sodass garantiert keine Langeweile aufkommt.

Im Gegensatz zum Casino Baden-Baden kann man in der Spielbank Wiesbaden auch höhere Einsätze tätigen. An den Slots reicht die Spanne von 1 Cent bis zu 2.500 Euro, an manchen Computerstationen bis zu 10.000 Euro. Beim Roulette sind sogar Einsätze bis zu 20.000 Euro möglich.Ein wechselndes Angebot von speziellen Events macht einen Besuch in der Spielbank Wiesbaden zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Möchte man nur den Slot-Bereich betreten, kann man seine Garderobe auf gehobene Freizeitkleidung beschränken, ansonsten gilt auch hier Hemd- und Sakkopflicht für Herren.

Platz 3: Bad Wiessee

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Casinos in Baden-Baden und Wiesbaden, die in alt-ehrwürdigen Gebäuden untergebracht sind, besticht die Spielbank Bad Wiessee durch ihren modernen, verglasten Baustil. Die Lage der Spielbank am Tegernsee lädt zudem dazu ein, hier einen längeren Aufenthalt einzuplanen.

Im schönsten Casino Bayerns kann man an acht Roulette-Tischen sein Glück versuchen. Die Einsatzspanne beläuft sich dabei auf 1 bis 12.000 Euro. Blackjack kann man an drei Tischen zocken mit Einsätzen von 5 bis 1.000 Euro.

Wer lieber Poker spielt, kommt in Bad Wiessee selbstverständlich auch auf seine Kosten, auch wenn es hier nur einen Pokertisch gibt. Wettgemacht wird dies jedoch durch das Abhalten von wöchentlichen Pokerturnieren, zu denen man sich im Voraus anmelden kann, um daran teilzunehmen.

Möchte man lieber legerer zocken, kann man sich auf einer 800 Quadratmeter großen Fläche, auf denen Slot-Maschinen und virtuelle Spiele angeboten werden, austoben. Drei Hausjackpots sorgen hier für regelmäßige Adrenalinschübe, wenn man die Walzen betätigt.

Wechselnde Veranstaltungen von Turnieren über Verkostungen und Themenabenden bis hin zu Musik- und Kabarett-Events lassen in der Spielbank Bad Wiessee keine Langeweile aufkommen.

Herren sollten hier der Atmosphäre des Casinos entsprechend Hemd und Sakko tragen, sofern nicht nur an Slots gespielt wird. Wer in der Spielbank Bad Wiessee einen Besuch einlegt und eine angemessene Garderobe nicht im Gepäck hat, kann sich für den Aufenthalt entsprechende Kleidung leihen, sodass auch Spontane nicht auf den Spaß am Zocken verzichten müssen.