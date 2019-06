Top Chef aus Öhringen

× Erweitern © Sat.1 Serkan Güzelcoban nimmt bei der Kochshow "Top Chef" teil. Er kocht im Öhringer Restaurant "Das Kleinod".

Serkan Güzelcoban ist Küchenmeister im Restaurant "Das Kleinod" in Öhringen. Am 12. Juni kämpft er in der SAT.1-Kochshow um den Titel "Top Chef Germany".

Nun hat er sich bei der SAT.1-Kochshow "Top Chef Germany" gegen die Konkurrenz durchgesetzt und sogar bis ins Finale gekocht. Es bleibt also weiterhin sehr spannend, ob er das Rennen macht und den Sieg in die MORITZ-Region Hohenlohe holt. Sechs Kandidaten sind noch im Rennen.

"Es wird noch die ein oder andere Überraschung geben", ist sich der sympathische Küchenchef aus Hohenlohe sicher. "Man weiß da nie, was auf einen zukommt." Insgeheim hat er gehofft, dass er es bis ins Finale schafft, verrät er MORITZ.

× Erweitern © SAT.1 / André Kowalski Küchenmeister Öhringen Kleinod Serkan Güzelcoban in Aktion bei „Top Chef Germany“

Daumen drücken gilt am Mittwoch. Das Finale von Top Chef Germany 2019 kommt am 12. Juni, ab 20:15 Uhr, in SAT.1.

Wer neugierig geworden ist und Serkans Kochkünste probieren möchte:

Das Kleinod, Uhlandstr. 27, 74613 Öhringen www.restaurant-kleinod.de

»Wir lieben, was wir tun«, ist das Motto von Küchenmeister Serkan Güzelcoban. »Diese Passion leben wir jeden Tag«. Einfallsreich bringt er die levantinische Küche nach Öhringen.