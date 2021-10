Natürlich ist das Spielen an Slots oder Tischspielen nicht von der Jahreszeit abhängig, aber es gibt natürlich einen deutlichen Hang zum intensiveren Spielen, wenn durch schlechtes Wetter einige attraktive Optionen für den Zeitvertreib wegfallen. Im Herbst und Winter machen es sich die Spieler gerne gemütlich in den eigenen vier Wänden, holen die warmen Decken und heißen Getränke hervor und verbringen multiple Einheiten vor den Bildschirmen. Daher macht es natürlich für die Softwarehersteller Sinn zum Anfang des Herbstwetters ihre besonders erwarteten neuen Veröffentlichungen vorzustellen und an den Mann zu bringen.

Softwarehersteller entscheiden nicht bei den ersten Regentropfen, dass nun ein neues Spiel produziert werden muss. Ihr Konzept ist langfristig angelegt und sieht vor, dass die besten Games am Anfang der Gamer-Hochsaison veröffentlicht werden. So stellen sie sicher, dass am Höhepunkt des Interesses neue Spiele verfügbar sind und gekauft werden können. Die Produktion dieser Spiele läuft unabhängig davon ganzjährig ohnehin auf vollen Touren. Der richtige Moment zu Veröffentlichung muss aber abgepasst werden. Das gilt natürlich auch für alle Echtgeld Spiele.

Von den Fans erwartete Veröffentlichung für den Anfang September:

Yum Yum Powerways / Pragmatic Play

Sisters of the Sun / Play’n GO

PapayaPop – Yggdrasil

Cossacks: The Wild Hunt / Microgaming

Das xBoot / No Limit City

Yum Yum Powerways von Pragmatic Play

Die Premiere von Yum Yum Powerways kommt am 2. September 2021 auf die Fangemeinde zu. Pragmatic Play gehört im Softwarebereich zu den „Big Players“ und hat natürlich nicht nur dieses eine Spiel für die Spieler im Programm.

Weitere Veröffentlichungen von Pragmatic Play:

Bigger Bass Bonanza

Starlight Princess

Book of Fallen

Spieleigenschaften

Bei Yum Yum Powerways handelt es sich um einen Slot, der alle Liebhaber von Fastfood zufriedenstellen wird. Das Thema des Slots ist Essen und so tummeln sich Pommes, Burger und andere Leckereien auf dem Screen. Wenn einem da nicht das Wasser im Munde zusammenläuft!

Der Videoslot ist mit 6 Walzen, 6 Reihen und unfassbaren 16.384 Paylines ausgerüstet. Das innovative Konzept des Slots sorgt für diese zahlreichen Zahlungslinien im Spiel. Einsätze können von 0,20€ bis 100€ gesetzt werden und ein maximaler Gewinn von 5000x den Einsatz lässt Spielerherzen höherschlagen. Mit einem RTP von 96.43% liegt der Slot ebenfalls in der Spitzengruppe und verspricht in hoher Volatilität ordentliche Gewinnausschüttungen. Von 6 bis 12 Freispiele können durch die Spieler erreicht werden, was noch einmal zusätzlichen Anreiz bringt.

Yum Yum Powerways Bonus Besonderheiten

Einen Jackpot gibt es leider nicht, aber dafür lässt Yum Yum Powerways jede Menge Möglichkeiten offen mit den vielen Paylines den Kontostand in die Höhe zu treiben. Freispiele und ein progressiver Vervielfacher sind ebenfalls beliebte Extras.

Sisters of the Sun von Play’n GO

Auch Sisters of the Sun von Play’n GO wird am 2. September 2021 veröffentlicht und gehört wieder in die Kategorie Ägypten, die im Slot-Bereich sehr beliebt ist.

Weitere Veröffentlichungen von Play’n GO:

Dr. Toonz

Ghost of Dead

The Wild Class

Spieleigenschaften

Sisters of the Sun ist ebenfalls ein Videoslot, der die Spieler in die Mystik des alten Ägypten entführen will. Es gibt 5 Walzen mit 5 Reihen und einigen Auszahlungssymbolen, die das ägyptische Feeling in das Spiel bringen. Die Einsätze können von 0,20€ bis 100€ pro Spin variiert werden. Freispiele können ebenfalls über die Symbole der Göttinnen Sekhmet, Hathor und Bastet erlangt werden. Der RTP von Sisters of the Sun bewegt sich bei 96.20% und liegt damit in einem sehr guten Bereich.

Sisters of the Sun Bonus Besonderheiten

Kaskadengewinne sind immer gerne gesehen bei Spielern und ein progressiver Gewinn Vervielfacher ebenfalls. Beides ist bei Sisters of the Sun Teil des Slots. Gotteskraft und Schwesternschaft sind besondere Eigenschaften, die sich nachhaltig auf den Spielerfolg auswirken. Freispiele sind ebenfalls vorhanden.

PapayaPop von Yggdrasil

PapayaPop wird am 6. September von Yggdrasil herausgegeben und exotische Früchte helfen in diesem Slot jedem Spieler mit einem Frischeschub.

Weitere Veröffentlichungen von Yggdrasil:

Sabres and Swords Charge Gigablox

Golden Haul Infinity Reel

10x Rewind

Spieleigenschaften

PapayaPop ist ein edler Videoslot mit dem Früchtethema, das nicht nur bei Slots 2021 weiterhin eine ungebrochen große Popularität hat. Auf 5 Walzen gibt es 3 Reihen, die auf 6 bis 9 Reihen erweitert werden können. Für die Spieler mit der Vorliebe für exotische Früchte sind 118.098 Paylines geöffnet, die ein grandioses Gewinnszenario vorbereiten. Die Einsätze können von 0,20€ bis 100€ pro Spin gemacht werden. Freispiele und Vervielfacher sind ebenfalls vorhanden. Die RTP-Rate liegt mit 96.00% eher nicht ganz oben in der Liste und wäre etwas höher durchaus wünschenswert.

PapayaPop Bonus Besonderheiten

Neben dem plötzlichen PopWin, der sich auch im Namen des Slots verborgen hat, gibt es im Spiel noch ein Glücksrad, das Spieler immer wieder zum Risiko motivieren soll, denn dann können große Gewinne abgeräumt werden. Freispiele und Vervielfacher tun das Ihre dazu, ein lukratives Spiel aus PapayaPop zu machen

Cossacks: The Wild Hunt von Microgaming

Cossacks: The Wild Hunt ist der neue Hit aus dem Hause Microgaming und wird am 7. September 2021 veröffentlicht. Mit erstaunlicher Grafik und tollem Spieldesign wird man in einem dämonischen Wald entführt, der einiges an Überraschungen in sich birgt.

Weitere Veröffentlichungen von Microgaming:

God of Fire

Lucky O’mega

Big Boom Riches

Spieleigenschaften

Cossacks: The Wild Hunt kann den Spieler in echte Aufregung versetzen, besonders wenn plötzlich 10000x der Einsatz als Maximalgewinn aufgerufen wird. Es handelt sich um einen WonderWays Slot, der in der Thematik Mystik/Legenden mit historischem Vorbild zu Hause ist. Der Slot besitzt 6 Walzen mit 6 Reihen und überragenden 46.656 Paylines. Einsätze sind zwischen 0,20€ bis 25€ möglich. Freispiele und Vervielfacher sind bei hoher Volatilität vorhanden. Der RTP liegt bei 96.19%, was kein überragend guter Wert ist, aber zufriedenstellend.

Cossacks: The Wild Hunt Bonus Besonderheiten

Kaskadengewinne sind auch bei Cossacks: The Wild Hunt verfügbar. Plötzliche Zufallsveränderungen, die WonderWays Mechanik und zunehmende Vervielfacher machen den Spielspaß bei den Besonderheiten komplett. Schließlich sind auch Freispiele möglich, die dann den Gewinn noch einmal richtigen nach oben bringen können.

Das xBoot von Nolimit City

Nolimit City bringt sein neues Hit Slot Spiel am 7. September 2021 auf den Markt und nimmt damit das Band zum erfolgreichen Kriegsfilm der 1980er Jahre auf. Mit dem Szenario des 2. Weltkriegs und der Marine wird ein historischer Slot geschaffen, der gleichzeitig auch noch thematischen Spielspaß mit sich bringt.

Weitere Veröffentlichungen von Nolimit City:

Mental

xWays Hoarder xSplit

Infectious 5 xWays

Spieleigenschaften

Dieser Videoslot verlegt den 2. Weltkrieg auf die Weite der Ozeane. Auf 6 Walzen wird ein interessantes Reihensystem mit der Schichtung 2-3-4-4-3-2 angeordnet. Es gibt 75.712 Paylines und Gewinnmöglichkeiten, die von den Spielern erkundet werden wollen. Der Einsatz kann von 0,20 € bis 100 € variiert werden und es gibt zusätzlich Freispiele, die sich der Spieler im Rahmen des Spielverlaufs verdienen kann. Die Volatilität ist extrem hoch, was bedeutet, dass wenn ein Gewinn kommt, er auch sehr wahrscheinlich sehr ansehnlich ist. Der RTP ist mit 96.03 eher durchschnittlich aufgestellt.

Das xBoot Bonus Besonderheiten

Die Besonderheiten der xNudge Wilds xBomb Vervielfacher Wilds bringen den Spieler immer wieder in Gewinnsituationen. Freispiele lassen das Herz jeden Spielers immer jubeln.

Fazit

Die Spieleneuheiten im September bieten sowohl thematisch als auch konzeptionell für alle Spielertypen das richtige Spiel. Wer sich im Vorfeld beliest, vermeidet die falschen Spiele anzuspielen und entscheidet sich vielleicht gleich für den richtigen Slot. Das Anspielen über eine Demoversion schadet aber nie. Der Spaß mit den neuen Veröffentlichungen der Softwarehersteller im September 2021 ist garantiert.