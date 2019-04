Tote Fische an Neckarmündung

Nach dem Fund toter Enten und Fische in der Schozach, der am 4. April einen Großeinsatz auslöste, warnen die Behörden weiter dringend davor, an das Wasser zu gehen oder Tiere daraus trinken zu lassen.

Auch Wasservögel und Füchse verendeten. In der Nacht wurden tote Fische auch vor der Neckarmündung der Schozach entdeckt. Was die Ursache für das Tiersterben ist, das an den Vorfall in der Jagst erinnert, „ist noch unklar“, sagte Rainer Köller, Sprecher der Polizei Heilbronn, MORITZ. „Die Wasserproben, die gestern genommen wurden, werden noch untersucht“, sagte Köller. Unklar sei auch noch, ob es sich um einen Unfall oder eine fahrlässige Tat handele. „Wir ermitteln noch in alle Richtungen.“ Tatsächlich suchen die Behörden aber verstärkt in Ilsfeld nach der Ursache für die Umweltkatastrophe. „Dort werden Kilometer von Kanälen inspiziert“, erklärte Köller.

Am 5. April hat das Fischsterben nun auch die Stadt Heilbronn erreicht. Betroffen ist bisher nach wie vor ausschließlich die Schozach. Die Heilbronner Feuerwehr hat gegen 3 Uhr den städtischen Einsatzstab unter Leitung von Oberbürgermeister Harry Mergel eingerichtet. Die toten Fische werden derzeit im Labor untersucht, Ergebnisse liegen noch nicht vor.