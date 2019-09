Von Alice Cooper über Die Kelly Family bis hin zu Helene Fischer – Jürgen Stoll ist mit ihnen allen per Du. Der gebürtige Dallauer wohnhaft in Großeicholzheim ist Tourneemanager für einige der bekanntesten Musiker der Welt.

»In der Halle war die absolute Hölle los«, beschreibt Jürgen Stoll seine Situation mit einem Lachen. »Da konnten wir uns nur noch verbarrikadieren und hoffen, dass der Sturm irgendwann vorüberzieht.« Die Rede ist von einem Manowar-Konzert in Wien. Wenige Minuten zuvor hatte die berühmte Heavy Metal-Band das Konzert urplötzlich abgebrochen, die Nightliner vorfahren lassen und waren weggefahren. Der Grund? Einige betrunkene Fans spritzen immer wieder Bier auf die Bühne. Trotz Ermahnung ließen sie es nicht bleiben. Dann fingen sie zu randalieren an. Aus Sicherheitsgründen wurde das Konzert dann beendet. Zurück blieben Tausende wütende und teilweise extrem betrunkene Fans. »In meinem Beruf sind solche Momente glücklicherweise eine Ausnahme«, beschwichtigt Jürgen Stoll aber gleich wieder. Der 57-jährige gebürtige Dallauer ist seit mittlerweile 30 Jahren Tourneemanager. Was das bedeutet? Der Tourneemanager kümmert sich auf Touren um die Künstler, um die Buchhaltung, um die Abrechnungen und viele weitere Aufgabenbereiche, die während einem Auftritt so anfallen. Er weist die Sicherheitskräfte ein, kontrolliert das Ticketing am Einlass und ist der Chef vor Ort, wenn es mal Probleme gibt.

»Ich bin in den Beruf irgendwie hineingerutscht«, beschreibt Stoll seinen Werdegang, »eigentlich hatte ich Informatik studiert.« Schnell stellte sich heraus, dass das Berufsbild Informatiker nichts für ihn war. »Hätte ich das durchgezogen, stände ich heute finanziell wahrscheinlich extrem gut da, aber das war einfach nicht mein Leben. Ich bin lieber unter Menschen.« Bereits in seinem Studium jobbte Stoll in den Semesterferien im Konzertbusiness, half als Roadie aus, fuhr LKW, machte die Security und organisierte erste eigene Konzerte in Walldürn. Wenig später ging er zum ersten Mal auf Tour und lernte die unterschiedlichsten Musiker kennen – von Alice Cooper über Motörhead bis hin zu Roland Kaiser.

»In das Aufgabengebiet eines Tourneemanagers bin ich nach und nach hineingewachsen«, erklärt Stoll. So war es nur noch eine Frage der Zeit, bis er Mitte der 90er-Jahre den entscheidenden Schritt wagte: Er machte sich selbstständig. »Das war am Anfang ganz schön hart. Es ist ja nicht so, dass du da stehst und dann sagen kannst: Hallo, ich bin jetzt da, gebt mir bitte Aufträge!« Glücklicherweise konnte Jürgen Stoll in seinen ersten Jahren auf Kontakte zurückgreifen, die er bereits in seiner Studienzeit auf Konzerten und Tourneen geknüpft hatte. Schnell folgten erste große Bands wie Motörhead oder Saxon. »Durch eine Roland Kaiser-Tour, auf der ich mal dabei war, hatte ich im Laufe der Zeit so ziemlich alles an Schlagerstars kennengelernt – von Andrea Berg bis Karl Moik«, so Stoll. »Das ist natürlich auch hilfreich.«

Rund 200 Tage im Jahr ist Jürgen Stoll unterwegs – nicht nur deutschlandweit, sondern auch, wie zuletzt bei »The World Of Hans Zimmer«, in ganz Europa. »Pro Tag haue ich auf Tour jeden Tag im Schnitt so 400 Kilometer runter«, schätzt Stoll. Manchmal ist er der letzte, der die Konzerthalle nachts verlassen muss und am nächsten Tag ist er auch wieder früh in der Halle. Ein Knochenjob, der Ausdauer und Konzentration erfordert: »Ich habe mal den Backstagebereich der Rolling Stones im Düsseldorfer Stadion organisiert«, schildert Stoll den wohl skurrilsten Moment. »Die Umkleideräume mussten komplett ausgeräumt werden und dann musste ein 800 Kilo schwerer Billiardtisch da rein. Der war so massiv, dass wir ihn auseinander- und im Backstage dann wieder zusammenbauen mussten.« Das war allerdings noch nicht alles: »Jeder Raum wurde mit Seide ausgekleidet, überall standen Blumen in einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Dann kamen die Stones, haben gespielt und sind nach dem Auftritt direkt mit dem Tourbus wieder weg. Wir haben zweieinhalb Tage für den Aufbau gebraucht, anderthalb für den Abbau und das Schärfste?«, lacht Stoll. »Ich bin mir nicht mal sicher, ob da überhaupt irgendjemand Billiard gespielt hat.«

Jürgen Stoll hat in seinen 30 Jahren als Tourneemanager viel gesehen und mit beinahe jedem bekannten Musiker bereits gearbeitet. Der bisherige Höhepunkt? »Von der reinen Größenordnung her definitiv Helene Fischer. Da waren wir mit knapp 200 Leuten unterwegs.« Nicht immer geht auf solch großen Touren alles glatt und wenn mal etwas schief geht, ist Jürgen Stolls Nummer die erste, die angerufen wird. Häufig muss der Tourneemanager in kritischen Situationen die Ruhe bewahren und improvisieren – wie zum Beispiel auf der Tour von Monty Roberts, dem Pferdeflüsterer, bekannt aus dem gleichnamigen Film: »Der brauchte so eine ganz spezielle Erde für seine Pferde, die wir dann mit LKWs von Ort zu Ort transportieren mussten.« Einer dieser LKWs fuhr durch eine drei Meter hohe Unterführung – das Fahrzeug war 3,8 Meter hoch. Einen Moment, den Jürgen Stoll nicht so schnell vergisst: »Nicht grade der angenehmste Anruf, den man dann kriegt: ’Du, ich bin unter einer Brücke hängen geblieben, das komplette Dach ist weg.’ Und es wartete eine Show mit 10 000 Besuchern auf uns und die Erde.« Innerhalb weniger Minuten organisierte Jürgen Stoll einen neuen LKW, ließ die Erde umladen und weiter ging’s.

Ein anderes Mal bekam Stoll auf dem Weg zum nächsten Veranstaltungsort einen Anruf der Musiker: Sie seien noch im Hotel, der Busfahrer sei nicht mehr aufzufinden. Ein Anruf bei der Rezeption schafft Klarheit: »Der wurde morgens um sieben rotzbesoffen im Aufzug liegend gefunden.« sagt Stoll mit einem Kopfschütteln. »Was habe ich gemacht? Ich habe mich selbst in den Bus gesetzt und habe die Band persönlich zu ihrem nächsten Auftritt gefahren.« Die Tatsache, dass Jürgen Stoll nicht nur einen Bus- sondern auch einen LKW-Führerschein besitzt, hat den Manager bereits mehrfach aus kritischen Situationen gerettet: »Mit der Kelly Family haben wir eine Zirkustour gemacht und das Zirkuszelt hatten wir von einem zwielichten Zeltverleiher aus Saarbrücken. Ein Blick auf die LKWs, die das Zelt liefern sollten und ich dachte mir nur: Oh Gott, das sind alte Modelle von 1940 irgendwo aus Russland, das kann doch nicht gut gehen.« Er sollte Recht behalten: Als Stoll wenige Stunden später mit seinem Auto zum Auftrittsort fuhr, begegnete ihm auf dem Standspurstreifen einer der LKWs. »Auch hier: Per Telefon neuen LKW organisiert, zack, weiter.« Dummerweise fiel auf der selben Tour ein LKW-Fahrer aus, da er vom Auftraggeber nicht bezahlt worden war. Jürgen Stolls Lösung? Er schwang sich selbst auf den Bock und fuhr den Laster kurzerhand selbst von Oldenburg nach Rostock.

Der enge Kontakt mit den Künstlern auf Tour – »man trinkt dann ja manchmal abends im Hotel noch gemeinsam einen Absacker« – resultierte in einigen Fällen in einer engen Freundschaft, unter anderem mit Joey Kelly von der Kelly Family: »Ich begleitete ihn bereits privat zusammen auf einer seiner Abenteuerreisen in Namibia und in der Mongolei. In Amerika hatte er mich mal eingeladen, ihn beim Race Across America, das härteste Fahrradrennen der Welt, zu begleiten.«

Ans Aufhören ist bei Jürgen Stoll aktuell noch nicht zu denken, im Gegenteil: Neben seinem Tourneemanagement hat er sich ein zweites Standbein aufgebaut und vermietet amerikanische Sportwagen, Hummer und Harleys »Es läuft sehr gut, wir haben Stammkunden in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, bis runter an den Bodensee.« Bereits im November geht es für Jürgen Stoll mit Hans Zimmer nach Mailand. Und davor? »Geht’s wieder auf eine Challenge nach Costa Rica – mit Joey Kelly.« David Gerhold