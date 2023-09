Trachtenmode: Die besten Anlässe

Wenn der Begriff „Trachtenmode“ fällt, denken die meisten Menschen direkt an das Oktoberfest. Das ist nicht verkehrt, jedoch stellt das bayerische Fest nicht den einzigen Anlass dar, zu dem man eine hochwertige Tracht tragen kann. Heutzutage liegen Dirndl und Lederhose im Trend und werden zu zahlreichen weiteren Anlässe getragen. Insbesondere Trachtenhochzeiten gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie setzen gezielt auf die traditionsreiche Mode und lassen Braut, Bräutigam und die Hochzeitsgäste in einem ganz besonderen Glanz erstrahlen. Doch zu welchen Feierlichkeiten kann man die Trachtenmode noch tragen und worauf gilt es zu achten? Der folgende Artikel gibt Tipps und Hilfestellungen rund um das Thema „Trachtenmode“.

Hochzeiten und andere Feierlichkeiten

In eine schicke Tracht werfen sich die meisten Menschen, wenn es der Anlass hergibt. Oftmals ist das ein bestimmtes Fest, wie eine Hochzeit. Hier schmücken Dirndl und Lederhose nicht nur das Brautpaar, sondern auch die Gäste. Schließlich steht der schönste Tag im Leben vieler Menschen unter dem Motto „Trachtenhochzeit“. Hochwertige Dirndl kann man aber zu allen Feierlichkeiten auswählen. Der qualitative Dress steht in zahlreichen Ausführungen und Varianten zur Verfügung. Modelle bis zum Knie oder den Knöcheln liegen dabei besonders im Trend. Sie kann man mit verschiedenen Blusen kombinieren. Gleiches gilt für die kürzere Variante, die kurz oberhalb des Knies endet.

Welches Modell sich am besten eignet, hängt natürlich von dem Anlass sowie den persönlichen Vorstellungen ab. Keinesfalls sollte das Dirndl zu aufreizend wirken, schließlich handelt es sich um ein traditionsreiches und elegantes Outfit. Das bezieht sich auch auf den Ausschnitt der Bluse. Man sollte nicht zu viel Dekolleté zeigen, aber man sollte auch nicht mit seinen Reizen geizen. Ein gesundes Mittelmaß, mit dem man sich selbst wohlfühlt, ist die ideale Lösung. Steht ein Besuch des Volksfestes auf der Theresienwiese an, dann eignet sich ein knielanges Dirndl. Man erhält genügend Beinfreiheit und kann problemlos das Tanzbein schwingen oder gemütlich beisammensitzen.

Die Tracht für die Freizeit

Heutzutage wird die Tracht aber auch immer häufiger in der Freizeit getragen. Das liegt einerseits an dem hohen Tragekomfort und andererseits an der tollen Optik. Dirndl sind in zahlreichen Farbvarianten erhältlich, sodass sich für jeden Damengeschmack die perfekte Tracht finden lässt. Während des Sommers in Öhringen bieten sich pastellfarbene oder cremefarbene Modelle an. Sie sollten Leichtigkeit und Freiheit versprühen. Die Bluse sollte bei sommerlichen Temperaturen kurzärmelig sein. Dadurch verbessert man die Luftzirkulation und vermeidet unangenehmes Schwitzen. In Bayern und Österreich gehört eine hochwertige Tracht in jeden Kleiderschrank, da man sie nicht nur zu Feierlichkeiten trägt. Viele Menschen verfügen direkt über mehrere Modelle, sodass Abwechslung in der Garderobe herrscht.

Worauf gilt es beim Kauf zu achten?

Wer sich für eine Tracht interessiert und sein erstes eigenes Exemplar erwerben möchte, sollte einiges berücksichtigen. Oberste Priorität sollten eine ausgezeichnete Qualität und Verarbeitung haben. Zudem sollte man ein Modell auswählen, welches man zu unterschiedlichen Anlässen tragen kann. Oftmals benötigt man das Dirndl für eine besondere Feier, etwa dem Besuch der Festspielstadt Feuchtwangen. Befindet sich aber erst einmal eine hochwertige Tracht im Kleiderschrank, wäre es viel zu schade, diese nicht auch zu weiteren Feierlichkeiten auszuführen. Das bevorzugte Modell sollte daher schlicht sein, damit man es vielseitig verwenden kann.