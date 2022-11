Trading ausprobieren – Worauf Einsteiger achten sollten

Vielleicht haben Sie schon mal etwas von Trading gehört und mit dem Gedanken gespielt, Geld auf diese Weise zu investieren. Falls das der Fall ist, sollte der erste Schritt sein, sich mit der Materie vertraut zu machen. Wir zeigen Ihnen, was überhaupt hinter dem Begriff steckt und wie Einsteiger am besten mit Online-Trading beginnen sollten.

Was versteht man unter Online-Trading?

Wie der Name es vielleicht schon vermuten lässt, ist mit Online-Trading der Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten im Internet gemeint. Über einen Broker wird dabei der Handel mit Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Derivaten, börsengehandelten Fonds und Rohstoffen über verschiedene elektronische Devices ermöglicht.

Es gibt zahlreiche Seiten im Internet, die vermeintlich sichere Anlagetipps und den schnellen Reichtum versprechen. Tatsächlich sollten sich Einsteiger aber eher an Ratgeber wie die Tradingview Anleitung & Tipps halten.

Mit dem Trading beginnen

Mit Aktien zu handeln und dadurch Geld zu verdienen, mag sicher aufregend klingen. Kein Wunder, schließlich lassen wir uns oft von unseren Gefühlen leiten. Doch das führt nicht selten zu schlechten Entscheidungen und Verlusten. Tatsächlich erfordert es harte Arbeit und umfangreiche Recherchen, um mit Trading finanzielle Erfolge erzielen zu können. Anfänger sollten zunächst klein einsteigen und bei ihren ersten Aktivitäten diese Informationen einfließen lassen:

Erste Schritte

Prinzipiell sind nur diese vier Schritte nötig, um in die Welt des Online-Tradings einzutauchen:

Recherche und Entscheidung für einen Online-Broker Eröffnen Sie ein Konto Melden Sie sich bei Ihrem Trading-Konto an und zahlen Sie Geld darauf ein Suchen Sie nach attraktiven Assets und beginnen Sie mit dem Handel

Wie kann man bei einem Online-Broker Geld einzahlen?

Für Anfänger ist es durchaus möglich, das Trading zunächst mit relativ kleinen Beträgen zu starten. Aber auch dieses Geld muss vorher auf das bei einem Broker angelegte Trading-Konto transferiert werden. Diese Einzahlungsmöglichkeiten werden für deutsche Kunden häufig angeboten:

Giropay

Sofortüberweisung

Klassische Banküberweisung

Kreditkarte (Visa oder Mastercard)

Paypal

E-Wallets wie Skrill oder Neteller

Wie findet man einen guten Broker?

Bei der Suche nach einem geeigneten Broker sollte man vor allem auf diese Punkte berücksichtigen:

Gibt es eine App für das Betriebssystem Ihres Handys (Android oder iOs)?

Website und/oder App sollten auf Deutsch verfügbar sein

Lesen Sie Bewertungen und suchen Sie nach Brokern, die sich bei anderen Kunden als zuverlässig erwiesen haben

Die Plattform sollte einen seriösen und technisch sauberen Eindruck machen

Achten Sie auf Mindesteinzahlungsbeträge

Achten Sie auf die Provisionen für die Finanzinstrumente, die Sie am häufigsten handeln werden

Der Broker sollte einen zuverlässigen Support haben

Achten Sie auf die Kontogebühren

Berücksichtigen Sie nützliche Tools, Schulungen und ähnliche Funktionen

Achten Sie auf das Kleingedruckte

Was ist Daytrading?

Beim Daytrading kauft und verkauft man aktiv Wertpapiere innerhalb eines Tages und versucht, aus kurzfristigen Preisänderungen Kapital zu schlagen. Wenn im deutschen Sprachraum von Trading die Rede ist, ist damit häufig Daytrading gemeint. Daytrader leihen sich oft täglich Kapital, um zusätzliche Werte zu kaufen. Dieses Vorgehen kann sehr lukrativ sein, erhöht das finanzielle Risiko aber auch erheblich.

Was macht einen erfolgreichen Daytrader aus?

Sie können mit Daytrading nur dann langfristigen Erfolg haben, wenn Sie die Sache ernst nehmen und sich gründlich informieren. Ein guter Trader muss fleißig, konzentriert, objektiv und emotionslos arbeiten. Bei Aktien sollten Sie vor allem auf die Liquidität und die Volatilität achten, bevor Sie sich zum Kauf entscheiden. Um den optimalen Kaufzeitpunkt zu ermitteln, sollten Sie die sogenannten Candlestick-Diagramme und Trendlinien richtig interpretieren können.

Fazit: Trading für Einsteiger

Anfänger sollten zunächst ihre Hausaufgaben machen, bevor sie wirklich mit dem Online-Trading beginnen können. Nur so können sie ein Gespür für ihre Anlageziele und die mit der Anlage in Aktien oder Investmentfonds verbundenen Risiken bekommen. Zudem ist es wichtig, sich über verschiedene Broker zu informieren und herauszufinden, welcher Anbieter Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.