Traditionelles Weihnachtszinngießen im Weygang-Museum, 23.11.25

Die Tradition des Zinngießens, besonders zur Weihnachtszeit, reicht weit zurück und hat ihren Ursprung in alten Handwerkskünsten, die in vielen Regionen Europas über Generationen hinweg gepflegt wurden. Zinn, ein leicht formbares Metall, wurde seit dem Mittelalter für die Herstellung von Geschirr, Schmuck und Dekorationsobjekten verwendet. Die Atmosphäre des Zinngießens ist geprägt von Handarbeit, Geduld und einer gewissen Magie. Wenn das flüssige Zinn in die Formen gegossen wird und nach kurzer Zeit zu festem, silbrig glänzendem Christbaumschmuck erkaltet, staunen die Besucherinnen und Besucher jedes Mal aufs Neue. Diese Tradition verbindet Handwerkskunst mit festlichem Brauchtum und schafft ­Erinnerungen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Im Weygang-Museum wird diese Tradition liebevoll bewahrt. In der Vorweihnachtszeit ist es ein besonderes Erlebnis, wenn eigene kleine Kunstwerke erschaffen werden, die nicht nur den Weihnachtsbaum schmücken, sondern oft auch als besondere Geschenke weitergegeben werden. Unter Anleitung von erfahrenen Zinngießern können am 23. November von 11 bis 16 Uhr Kinder und Erwachsene selbstständig weihnachtliche Figuren gießen. Zum Verweilen lädt das Museums-Café mit selbstgebackenem ­Kuchen und Punsch ein, für die Kinder gibt es zusätzlich ein Bastelprogramm und spannende Führungen durch die Ausstellung. Der Verkauf der ­Jahresengel 2025 findet ebenfalls im Museum statt. Ab dem 24. November sind die Jahresengel dann in der Rathaus-Zentrale erhältlich.

So. 23. November, 11 bis 16 Uhr, Weygang-Museum, Öhringen, www.weygang-museum.de