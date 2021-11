So versuchen Traditionscasinos Internet-Zocker zurückzugewinnen

Viele Spielbanken in Deutschland können auf einen mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken. In den letzten Jahren ist ihr Geschäft aber ins Wanken geraten, denn immer mehr Zocker versuchen ihr Glück lieber im Internet. Das ist nicht nur bequemer, häufig sind dort auch die Auszahlungsquoten höher, sodass es leichter ist, zu gewinnen. Zunächst haben viele Traditionscasinos die Gefahr unterschätzt und abgewartet. Mittlerweile kämpfen sie aber zurück und versuchen, die Kundschaft wiederzuerobern. Dabei setzen sie unter anderem auf folgende Strategien.

Freispiele für neue Kunden

Einer der Gründe, warum Online Casinos in so kurzer Zeit Marktanteile gewonnen haben, sind ihre Bonusaktionen. Neukunden erhalten dort oft Freispiele, mit denen sie echtes Geld gewinnen können. Besonders attraktiv sind die sogenannten Freispiele ohne Einzahlung. Beim Blick auf die unterschiedlichen Freispiele im Vergleich zeigt sich sofort, dass den Nutzern Vorteile in dreistelliger Höhe entstehen können. Auch wenn die Casinos sich durch die Teilnahmebedingungen davor absichern, allzu viel Gewinne durch Freispiele auszuzahlen, lohnt sich dieser Deal für die Spieler. Landbasierte Casinos haben allgemein geringere Gewinnspannen, da sie hohe Aufwendungen für Personal und Mieten haben. Deshalb hat es dort früher keine solchen Aktionen gegeben. Mittlerweile haben die Spielbanken aber erkannt, dass sich solche Freispiele langfristig rechnen, selbst wenn sie kurzfristig zu Verlusten führen. Deshalb verschenken sie auch den einen oder anderen Jeton.

Werbeoffensiven

Früher lebten die Spielbanken vor allem von ihrem Ruf. Die Reichen und Schönen des Landes fuhren allein aus Prestigegründen nach Bad Wiessee, Baden-Baden oder Konstanz. Mittlerweile reist der Jetset lieber nach Las Vegas oder Macau, weshalb die Spielbanken auch den Mittelstand als Kundenkreis gewinnen müssen. Der kommt aber nicht von alleine angereist, sondern will umworben werden. Und so haben die Spielbanken in den letzten Jahren ihr Marketing-Budget drastisch erhöht. Dabei setzen sie weniger auf klassische Werbung als auf Social-Media-Marketing und Events, um neue Besucher anzuziehen. Sie veranstalten Pokerturniere oder Feiern und bieten eine Bühne für Kabarettisten und Kammerorchester. Über Gourmetküche im Casino-Restaurant versuchen sie außerdem, Kunden anzuziehen, die nicht allein wegen des Spiels gekommen wären.

Lobby-Arbeit

Außerdem haben die Spielbanken erkannt, wie wichtig Lobby-Arbeit für ihr wirtschaftliches Wohlergehen ist. Viele von ihnen sind im Besitz der Bundesländer und finden somit ein offenes Ohr bei der jeweiligen Landesregierung. Und so zeigt auch der neue Glücksspiel-Staatsvertrag, der Mitte des Jahres in Kraft trat, deutlich die Handschrift der Spielbanken. Das Regelwerk untersagt es Online Casinos, Spiele wie Blackjack, Roulette oder Baccara zu betreiben. Das gilt nicht nur für die beliebten Live-Casinospiele, sondern auch für rein virtuelle Varianten. Spielautomaten mit Jackpot-Funktion sind im Internet ebenfalls verboten. Die Spielbanken erhalten damit in Deutschland das Monopol auf diese Formen des Glücksspiels. Die schützende Hand des Staates dürfte dafür sorgen, dass einige Spieler zurück in die Spielbanken kehren.

Trotz aller Bemühungen ist unwahrscheinlich, dass die Entwicklung auf dem Markt rückgängig gemacht wird. Gerade junge Erwachsene, die in der digitalen Welt zuhause sind, fühlen sich zu Online-Angeboten hingezogen. Und auch langjährige Spieler schätzen den Komfort des Internets. Immerhin schaffen sich die Spielbanken auf diese Weise aber eine Nische bei einem zahlungskräftigen Publikum. Auf diese Weise können sie trotz aller Widrigkeiten ihr langfristiges Bestehen sichern.