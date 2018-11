Traditionsschokolade aus der Region

× Erweitern Klett Schokolade

Seit 60 Jahren ist die Firma Klett Schokolade ein zuverlässiger und qualitätsbewusster Partner für Geschäfts-Kunden und Verbraucher. Die bekannten Schokoladenfiguren stehen heute für ein erfolgreiches Schokoladen-Label: Die Marke »Klett«. Dabei reicht die Produktpalette von über 200 verschiedenen Schokoladenhohlfiguren für Ostern und Weihnachten über Ganzjahresartikel bis hin zu Schokoladen-Fussbällen, Oster- und Weihnachtstafeln. In der Vorweihnachtszeit überzeugt Klett mit vielen süßen Leckereien wie feinen Pralinen aus der Manufaktur, zarten Schoko-Nikoläusen, gefüllten Kugeln, Riegeln und vielem mehr. Für alle die nach Herzenslust das Sortiment durchstöbern wollen, bietet sich der Fabrikverkauf in Nehren an. Am verkaufsoffenen Sonntag, den 4. November, werden ab 13 Uhr neben süßen Naschereien auch noch Rote Wurst, Getränke, Popcorn und andere Speisen angeboten.

Klett schokolade Gmbh & Co.KG

Reutlinger Straße 7, 72147 Nehren, Mo. - Fr. 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr

Fon: 07473-95 41-20, www.klett-schoko.de