Transaktionen in der Blockchain: Wie funktionieren sie?

Transaktionen im Blockchain-Netzwerk werden zwischen Kryptowährungs-Wallets durchgeführt, von denen jede eine eigene digitale Signatur hat. Es ist wichtig, dass alle Operationen ohne Zwischenhändler und zusätzliche Bedingungen durchgeführt werden, keine Offenlegung der eigenen Identität erfordern und keine Zeit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus kann jeder Prozessbeteiligte die gesamte Überweisungshistorie bis zum Startpunkt - der ersten Transaktion im Netzwerk - verfolgen.

Tatsächlich hat mit dem Aufkommen von Bitcoin eine globale Revolution in der Finanzwelt stattgefunden, deren Ausmaß noch nicht vollständig verstanden ist. Versuchen wir herauszufinden, was passiert, wenn wir Bitcoins überweisen, also Blockchain-Transaktionen durchführen.

Zunächst müssen Sie verstehen, dass Bitcoin das weltweit erste vollständig digitale Geld ist. Sie können nicht mit den Händen berührt und in die Tasche gesteckt werden, wie ein Dollarschein oder ein Cent. Darüber hinaus existiert Bitcoin selbst in digitaler Form nicht. Das heißt, es gibt keine elektronische Datei, die auf der Festplatte gespeichert und als Bitcoin bezeichnet wird. Alles, worum es bei Bitcoin geht, sind Transaktionsdaten im Netzwerk. In ihrer reinen Form ist die gesamte Blockchain ein Depot, das die gesamte Geschichte der Währungsbewegungen enthält: Wer, wann, an wen und wie viel überwiesen hat.

Sehr oft wird das Bitcoin-Netzwerk mit einem großen Ledger verglichen, das alle notwendigen Aufzeichnungen enthält (Wallet des Inhabers, Betrag der Einzahlung, Daten zu Überweisungen). Außerdem kann jeder Teilnehmer in dieses Register schauen und nachsehen, wo und wie viele Münzen überwiesen wurden. Nun, wenn sich jemand für eine Transaktion entscheidet, wird die Entscheidung darüber vom gesamten Team getroffen, und am Ende der Liste erscheint ein neuer Transferdatensatz. So funktioniert Blockchain - eine Kette von Blöcken.

Bitcoin ist ein verteiltes Netzwerk von Adressen mit einem sich ständig ändernden aktuellen Saldo. Gleichzeitig besteht die Bitcoin-Blockchain nicht aus einer Reihe separater Transaktionen, sondern aus Blöcken. Das heißt, aus einer Reihe von Transaktionen und Anmeldeinformationen. Die Blöcke werden von Minern gebildet, die dafür belohnt werden.

Für Überweisungen sind drei Schlüsselparameter wichtig:

Eingabe - Absenderadresse Betrag - die Anzahl der Bitcoins in der Transaktion; Ausgabe - Empfängeradresse.

Dementsprechend müssen Sie für eine erfolgreiche Überweisung die Adresse des Empfängers und den geheimen Schlüssel kennen. Sie enthalten keine personenbezogenen Daten über den Absender, sie müssen nicht einmal speziell erfunden werden. Beide Parameter sind ein zufällig generierter Satz von Zahlen und Buchstaben in der Transaktionsblockkette. Nur die Adresse ist öffentlich und kann geprüft werden, und der Schlüssel ist nur dem Absender bekannt und wird verwendet, um auf die Brieftasche zuzugreifen und die Transaktion zu "signieren".

So funktioniert es in der Praxis:

Der Absender möchte mehrere Coins an den Empfänger senden. Dazu signiert er mit einem geheimen Schlüssel einen Auftrag für eine Überweisung, der alle drei Parameter enthält: die Empfängeradresse, den Betrag und die Absenderadresse

Die anderen Netzwerkteilnehmer (Miner) bestätigen die neue Transaktion im Netzwerk, indem sie sie zum Transaktionsblock hinzufügen

Die gesendeten Bitcoins kommen auf dem Guthaben des Empfängers an

Wie Sie sehen können, nehmen alle Wallet-Inhaber im Bitcoin-Netzwerk an Blockchain-Transaktionen teil. Dementsprechend erscheinen ausnahmslos auf allen mit dem Netzwerk verbundenen Computern Informationen über die neue Überweisung. Somit kann sich jeder mit ihnen vertraut machen.

Viele Menschen verstehen immer noch nicht, was Bitcoin ist und welchen Wert es hat. Trotz der ephemeren Natur dringt die Kryptowährung jedoch zunehmend in den Alltag und die Finanzinstitutionen der Gesellschaft ein. Der Grund dafür sind alle grundlegenden Eigenschaften von Bitcoin, für die es geschaffen wurde. Dezentralisierung, Anonymität, Unabhängigkeit von einem Drittemittenten.

Bitcoin ist wirklich die nationale Währung, denn die Bürger selbst die Netzwerkteilnehmer sind, die an seiner Emission und seinem Umsatz beteiligt sind. Deshalb werden Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk immer beliebter.