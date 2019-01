Trappenseeschlösschen wird Literaturhaus

× Erweitern Foto: HMG/Roland Schweizer tRAPPENSEESCHLÖSSCHEN

Das Trappenseeschlösschen kommt zu neuen Ehren. Nachdem das Auktionshaus Fischer Ende Juli 2017 ausgezogen ist, kann Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel nun einen langgehegten Traum in die Tat umsetzen. Seine Freundschaft zu Rainer Moritz, Chef des Hamburger Literaturhauses, als Autor gern gesehener Gast des Stuttgarter Literaturhauses und gebürtiger Heilbronner, hat diesem Gedanken stets Nahrung gegeben. Auch das Kleist-Archiv Semdner soll an den Trappensee übersiedeln. Dessen langjähriger Direktor Günther Emig ist seit September in Ruhestand. Nachfolger wird der Kleist-Kenner, Literaturwissenschaftler und Noch-Pressesprecher der Stadt, Dr. Anton Knittel. Er hatte das Kleist-Archiv von 1998 bis 2000 geleitet. Rainer Moritz, Schriftsteller Martin Walser, Büchner-Preisträger Arnold Stadler und andere haben bereits zu dieser Entscheidung gratuliert. Die Modernisierung des Schlösschen wird mit 770.000 Euro beziffert, die Hälfte trägt die Stadt, für die andere Hälfte werden literaturbegeisterte, spendierfreudige Bürger gesucht. Das Trappenseeschlösschen wurde 1575/76 erbaut, ist seit 1977 in städtischem Besitz und steht unter Denkmalschutz. Die feierliche Eröffnung ist für November 2019 vorgesehen.