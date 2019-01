Traumpalast Biberach unter den Top 10 der Lieblingskinos in Deutschland

× Erweitern Traumpalast

Welches Kino wird Deutschlands Lieblingskino? Das ist seit Monaten die spannende Frage. Auf der Münchner Filmwoche, die vom 22. bis 25. Januar stattfindet, wird der Sieger am kommenden Donnerstag endlich gekrönt – die Spannung steigt!

In jedem Fall freuen darf sich der Traumpalast Biberach, denn das Kino der Lochmann Filmtheaterbetriebe hat es unter die Top 10 der Lieblingskinos in Deutschland geschafft. „Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis, das ist eine tolle Leistung“, so Heinz Lochmann. Ob es vielleicht sogar zum Sieg reicht, wird sich nächste Woche zeigen. „Wir sind schon extrem gespannt“, freut sich der Kinomacher. Andreas Baumann, Regional- und Marketingleiter des Traumpalast Biberach, äußert sich ebenfalls begeistert: „Wir sind unter den Top 10 – das ist großartig und macht uns natürlich stolz!“

Deutschlands Lieblingskino ist ein Projekt von moviepilot, das von Motorola unterstützt wird. Von Mitte September bis Mitte Oktober 2018 konnten alle Kinogänger in Deutschland online für ihr Lieblingskino abstimmen. Baden-Württemberg nahm mit insgesamt 174 Kinos an der Abstimmung teil, elf davon kamen unter die Top 100, darunter alle sieben Traumpalast-Kinos: Schorndorf, Waiblingen, Backnang, Leonberg, Esslingen, Nürtingen, Biberach. Ebenfalls zu den 100 beliebtesten Kinos gehört das Passage Kino in Hamburg. Eine tolle Leistung, auf die die Lochmann Filmtheaterbetriebe sehr stolz sind und die zeigt, dass das spezielle Wohlfühl-Konzept sowie die Kombination aus individueller Saalgestaltung, abwechslungsreichem Filmangebot und modernster Technik ein Erfolgsrezept ist, das belohnt wird. Doch welches Kino wird das eine Lieblingskino? Um das herauszufinden, ging es für die Top 100 in die nächste Runde, in der es für die einzelnen Kinos hieß, der Fachjury zu präsentieren, was ihr Kino einzigartig macht und durch welche Maßnahmen sie soziales sowie kulturelles Engagement zeigen. Aus diesen Einreichungen wird nun der Gewinner ausgewählt und nächste Woche auf der Münchner Filmwoche präsentiert.