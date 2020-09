Trauringschmiede in Künzelsau

Stefan und Daniela Müller präsentieren das Trauringschmiede-Konzept exklusiv im Hohenlohekreis und investieren damit weiter in die Zukunft in Künzelsau. Der Trendjuwelier ist seit dem 1. Februar 2020 Partner der Trauringschmiede.

Die Trauringschmiede ist auf die Herstellung und den Verkauf von Trau- und Ver­lo­bungs­ringen spezialisiert. Das Unter­nehmen wurde 2003 von Enrico Drechsel gegründet und ist inzwischen in 31 deutschen Städten wie Stuttgart, Berlin, München und jetzt auch Künzelsau vertreten. Die Trauringschmiede steht für Qualität und Vertrauen in das Produkt Trauringe und Verlobungsringe und verbindet das Potential der Online-Kommunikation und der Vermarktung mit dem Filialgeschäft vor Ort.

Seit Februar 2020 ist die Trauringschmiede bei Juwelier Müller im Herzen von Künzelsau in der Hauptstrasse 49 zu finden, zentral gelegen nur ein paar Schritte von einer gebührenfreien Parkplatz-Anlage entfernt. Als Spezialist für Trauringe, Verlobungs- und Solitärringe bietet die Trauringschmiede eine exklusive Auswahl an Ringen für den Heiratsantrag und die Eheschließung sowie eine persönliche und fachkundige Beratung.

Die Ringsuchenden erwartet eine angenehme Atmosphäre mit besonderen Service und bequemen Beratungsplätzen, um sich die Verlobungs- und Trauringe in Ruhe anzuschauen und an der Hand auszuprobieren. Auch Kurzentschlossene finden hier für ihren bevorstehenden Antrag eine umfassende Kollektion an Solitärringen, denn die Trauringschmiede verfügt über eine hohe Diamantkompetenz. Dies zeigt sich auch in den wunderschönen Designs der funkelnden Vorsteckringe, die perfekt mit einem Trau- oder Verlobungsring kombiniert werden können.

Es empfiehlt sich, vorab einen Trauring-Vorlagetermin über die Webseite der Trauringschmiede zu vereinbaren und dort auf den Standort Künzelsau zu gehen. Bei Daniela und Stefan Müller kann man Termine auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten Montag bis Samstag von 8 bis 21 Uhr nach Verfügbarkeit und vorheriger Absprache wahrnehmen. Außerdem können Kunden die besondere Legierung »Ambride« entdecken, ein wunderbarer heller Farbton, der andeutungsweise ins Rosa übergeht. Die Ambride-Rose ist Namensgeber und Inspiration für die exklusive Goldlegierung der Trauringschmiede. Diese besondere Legierung gibt es nur exklusiv bei den Trauringschmiede-Filialen und somit jetzt auch in Künzelsau.

Trauringschmiede Künzelsau, Hauptstraße 49, 74653 Künzelsau, Fon: 07940-58737, www.trauringschmiede.de