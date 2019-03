Trend 2019: Zurück zur Natur

× Erweitern Grill

Der Garten erfüllt heute die unterschiedlichsten Zwecke: Er ist Anbaugebiet für Obst und Gemüse, Blumenparadies, ein Mekka für Insekten und Bienen, Kinderspielplatz oder verlängertes Wohnzimmer mit Loungebereich, Grill- oder Feuerstelle, Teich oder Steingarten.

Ein besonderes Highlight verspricht in diesem Jahr das Hochbeet zu werden. Die Begeisterung dafür steigert sich von Jahr zu Jahr. Kein Wunder, schließlich ermöglicht die angenehme Arbeitshöhe die Pflege von Pflanzen und Gemüse im Stehen. So wird die Arbeit selbst für Menschen mit Rücken- oder Kniebeschwerden wieder zum Vergnügen. Mit der Kräuterschnecke hat das Hochbeet ernsthafte Konkurrenz bekommen. Durch die spiralförmige Anordnung spart man nicht nur Platz sondern kann Kräuter mit den unterschiedlichsten Standortansprüchen dicht nebeneinander pflanzen: Mediterrane Kräuter wie Rosmarin wachsen im oberen, trockenen und nährstoffarmen Bereich; Pfefferminze fühlt sich am unteren Ende der Schnecke in einem feuchten und nährstoffreichen Klima wohl.

Ein weiterer Trend ist 2019 ganz besonders den Bienen gewidmet. Das Bienensterben

ist in aller Munde. Vor allem die Zahl der Wildbienen hat in den vergangenen Jahrzehnten extrem abgenommen, doch erst jetzt rückt die Bedeutung der Bienen für den Menschen und für die Natur allmählich ins Bewusstsein. Die Hauptschuld am Artensterben trägt die Landwirtschaft mit ihrer Verwendung von Pestiziden. Jetzt steuern daher viele Gartenbesitzer

dagegen, indem sie ihre Gärten bienenfreundlich gestalten: mit entsprechenden Pflanzen, Wasserläufen oder gleich mit einem Insektenhotel, in dem noch andere Arten Platz finden.

Auch bei der Unkraut- und Schädlingsbekämpfung wird im Privatbereich stetig auf giftige Substanzen und Spritzmittel verzichtet. »Zurück zur Natur« - lautet das Motto. Das spiegelt sich auch bei der Gestaltung von Rasenflächen und Hecken wider. Akkurat gestutzte Hecken sind out, wild wachsende Stauden und Sträucher setzen sich hingegen immer mehr durch.

Und so schön und elegant ein englischer Rasen auch anmutet, der Trend geht eher zum Ursprünglichen. Auch hier soll eine gewisse Ordnung sein, aber es wird kein Zollstock angelegt um festzulegen wie wo was wachsen darf. Das erzeugt einen ganz besonderen wild-romantischen Charme. Dazu passen Steingärten oder Naturmauern, die gleichzeitig als Refugium beispielsweise für Eidechsen dienen. Wer nicht ganz auf modernes Ambiente

verzichten will, legt sich einen »intelligenten« Garten zu, den »Smart Garden«. Dabei lässt sich die Arbeit mit modernster Technik und auf Knopfdruck und der passenden App kinderleicht erledigen. Das reicht vom automatischen Bedienen des Wassersprengers bis zur Wasserversorgung der Blumentöpfe, vom selbstarbeitenden Mähroboter bis zur ferngesteuerten Sonnenmarkise.

