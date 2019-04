Trendflash by Cutting Crew

Im Fokus der Cutting Crew Trendflash-Kollektion für die Frühjahr-/Sommer-Saison 2019 steht deshalb die fast grenzenlose Wandelbarkeit der Looks. Drei verschiedene Lifestyles wurden als Style-Statements in Szene gesetzt.

Frisur, Haarfarbe und Styling unterstreichen die individuelle Persönlichkeit. Der persönliche Look verändert sich ständig – je nach Stimmung, Fashion-Trend oder Anlass. Flexibilität ist das Must-have einer immer facettenreicheren Zeit.

Casula, Natural und Leisure Look

Inspirieren ließ sich der Artistic Circle von Cutting Crew von den internationalen Runway- Trends und den Trendsettern der Fashion-, Beauty- und Lifestyle-Szene. Entstanden ist eine stylische Kollektion urbaner, wandelbarer Trend-Looks. Beim Shooting in der Heilbronner Innenstadt hieß es jetzt: All Eyes on Trendflash!

Das Shooting war zugleich eine Reise zu den sehenswertesten Orten der Cutting Crew Heimatstadt Heilbronn: Der Casual-Look wurde auf der Brücke am Campus und auf dem Gelände der Bundesgartenschau fotografiert, der Buga-See diente als Kulisse für den Natural- Look und das Restaurant Pier 58 wurde zum Schauplatz für den Leisure-Look.

Um die Trendflash-Frisurenkollektion auch im Salon perfekt in Szene zu setzen, trainiert Cutting Crew die Looks intensiv mit allen Crew-Mitgliedern. So kann jeder Stylist die Trendfrisuren in Perfektion umsetzen.

Casual Look

Vor allem cool und lässig kommt der Casula Look daher. Er strotzt vor Selbstbewusstsein und ist gleichzeitig absolut alltagstauglich.

Der betont unregelmäßig verlaufende Scheitel erzeugt eine spannungsreiche Asymmetrie. Der ins Gesicht gestylte Pony betont den Freizeit-Touch des Looks und ist zur Seite gekämmt zu jeder Gelegenheit tragbar.

Das silbrig-blonde Deckhhaar setzt starke Kontraste am Hinterkopf, während der Scheitel fast unmerklich mit dem Teint verschmilzt.

Die zweite Variante des Casual Looks wirkt auf den ersten Blick “undone” und zeigt die Wandelbarkeit des Schnitts.

Der Style Fixer von Matrix sorgt für langanhaltenden Halt und Glanz. Er schützt das Haar vor Feuchtigkeit, verleiht ihm Volumen und formbare Textur.

Natural Look

Der Natural Look besticht durch seine Offenheit und Natürlichkeit. Der Look verzichtet auf strenge Formen und das Wechselspiel aus Locken und glatten Haarpartien wirkt nahbar und sympathisch.

Der perfekte Look für einen stimmungsvollen Sommerabend!

Gleichermaßen weich und zugleich distanziert wirkt die Kurzhaar- Version des Natural Looks. Der langgezogene Scheitel, der über das Deckhaar hinaus nach hinten fließt, mutet wie ein goldener Flügel an und verleiht dem Look sommerliche Leichtigkeit.

Leisure Look

Die beiden Varianten des Leisure Looks machen Lust auf die warme Jahreszeit – auf laue Abende im Lieblingsrestaurant und entspannte Tage in der City. Die Balayage überlässt jeder Frau individuellen Freiraum für spannungsreiche Farbspiele.

Beim offenen, glatt gestylten Look kommen die changierenden Reflexe der Farbtechnik perfekt zur Geltung.

Der hohe Messy Bun sorgt für einen abwechslungsreichen Farbkontrast: Das strahlende Kupfer der hochgesteckten Längen trifft auf das elegante Mahagoni der Ansätze.