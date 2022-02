Trendige Haarstyles: Diese Frisuren trägt man 2022

Neues Jahr, neue Mode und das bezieht sich nicht nur auf den Kleiderschrank, sondern vor allem auch auf die Haare! Wer mit der Zeit gehen möchte, setzt auf freche Styles, passend zum Typ und zu den aktuellen Trends. Im Jahr 2022 kehren ein paar längst vergessene Frisurenhighlights zurück, aber es gibt auch jede Menge Neues. Immer top gestylt ist eine Frau beispielsweise mit Produkten von Global Extend, die eine beeindruckend volle Mähne zaubern. Welche spannenden Kopftrends im Jahr 2022 noch in Mode sind, wird jetzt enthüllt!

Der Blunt Cut – ein echter Trendsetter

Der Blunt Cut ist ein echter Allrounder, er hält beim Sport ebenso wie beim eleganten Dinner mit dem Partner jeder Widrigkeit stand. Erstmals wurde das neue Highlight bereits 2021 gesichtet, doch jetzt ist klar, dass sich der Look auch wirklich durchsetzen wird. Er eignet sich hervorragend für Frauen mit dünnem Haar, denn er wird auf einer Länge stumpf geschnitten und sorgt so optisch für mehr Volumen. Der Styling-Aufwand ist gering, selbst ohne tägliche Haarwäsche lässt sich der Blunt Cut mit ein wenig Trockenshampoo und dem Föhn innerhalb weniger Minuten stylen.

Für den verspielten Look eignen sich Beach Waves, die den Längen ein wenig mehr Abwechslung geben und nicht ganz so hart wirken. Ein Lockenstab oder Welleneisen sorgt, ganz nach Wunsch, für den romantischen Touch.

Baby Braids – es wird niedlich

Wenn es um das Thema Datenschutz geht, scheint TikTok einige Probleme zu haben. Überhaupt keine Schwierigkeiten hat die Plattform allerdings, wenn es um die Verbreitung von Trends geht. Nachdem 2021 immer mehr junge Influencerinnen mit niedlich geflochtenen Zöpfchen auf sich aufmerksam gemacht hatten, sind Baby Braids 2022 der letzte Schrei der Modewelt. Unabhängig von der Länge oder der Haarfarbe werden die Zöpfe links und rechts entlang des Gesichts geflochten und unten mit einem kleinen Haarband verknüpft.

Rückkehr aus der Vergangenheit – der Bowl Cut wird zum Trend

Über den Erfinder der Pilzkopf Frisur wird bisweilen heftig diskutiert. Wer hatte die Verantwortung dafür, dass die Beatles eine ganze Generation stilistisch prägten? Ein scheinbar unlösbares Rätsel, doch das hält die Kultfrisur nicht davon ab, ihre Rückkehr zu feiern. Im Jahr 2022 ist der Bowl Cut, wie der „Topfschnitt“ vornehm genannt wird, ein absoluter Trend für Frauen mit kurzen Haaren. Das Deckhaar wird auf gleicher Länge geschnitten, die frontale Partie dabei scheitelfrei ins Gesicht gekämmt. Eben ganz so als würde der Friseur einen Topf nutzen, um die perfekte Frisur zu kreieren.

Ein langer Pony muss allerdings nicht zwingend abgeschnitten werden, denn auch dieser gehört 2022 zu den modischen Must-haves. Der Pilzschnitt darf daher durchaus nicht ganz auf einer Ebene getragen werden, ein längerer Pony sorgt für einen besonderen Touch.

Lässig und wild – der Wolf Cut bringt die Vokuhila zurück

Die Vokuhila galt lange Zeit als die Modesünde der 1980-er, doch jetzt kehrt sie mit Schwung zurück, allerdings in abgewandelter Form. Der Wolf Cut gilt als legerer, aber dennoch wilder Style, bei dem die vordere Haarpartie kürzer geschnitten wird als die lange Mähne am Hinterkopf. Ideal geeignet für Frauen mit dünnem und feinem Haar, denn die Fransen und Stufen verleihen Lässigkeit und umspielen das Gesicht sanft. Auch bei vollem Gesicht ist der Wolf Cut ein echter Trendsetter, er zieht das Gesicht optisch in die Länge und sorgt für einen Schlank-Effekt. Ein Wiederkehrer aus der Vergangenheit, der von Stars und Sternchen gern willkommen geheißen wird.

Der Short Shag – neu überholt auch 2022 noch ein Hit

Der Short Shag ist kein neues Gesicht der Modewelt, doch 2022 bekommt er eine Generalüberholung. Ein paar Zentimeter werden ihm in der Länge genommen, stattdessen erhält er modische Stufen, die den Look noch wuscheliger machen. Wichtiges Merkmal: Die Ohren müssen bedeckt bleiben, denn sonst gerät der Shag aus der Form. Sehr gern wird er mit einem XXL-Pony kombiniert, was zu diesem Zweck auch in schräger Form geschnitten werden darf. Wer es schlichter mag, verzichtet auf den angeschrägten Pony und lässt stattdessen einige Fransen locker ins Gesicht hängen.

Die glatte Mähne – Extensions der Renner im Jahr 2022

Der Traum der langen Haarpracht ist auch 2022 nicht ausgestorben und mit luxuriösen Extensions aus Echthaar lässt sich der Look auch bei kurzem Haupthaar realisieren. Echthaar wird hierbei mit verschiedenen Techniken in die bereits bestehenden Haare eingearbeitet und sorgt so für eine gewünschte Verlängerung. Die künstliche Haarpracht kann ganz nach Belieben gestylt werden, besonders modern ist 2022 der lange, glatte Look, für den ein Glätteisen optimal geeignet ist. Aber Achtung: Zu heiß sollte das Haar dabei nicht bearbeitet werden. Es hat sich gezeigt, dass bereits durch sanfte Wärme erhebliche Effekte erzielt werden können.

Mut zur Kurzhaarfrisur – der Pixie Cut ist zurück

Für diese Frisur braucht es Mut, denn beim Pixie Cut wird das Haar radikal gekürzt. Für 2022 kommt der Kurzhaartrend zurück, allerdings in abgewandelter Form. Statt einfach nur „kurz“ wird er fransig und sorgt damit auch bei vollen Gesichtern für ein verspieltes Äußeres. Das klassische Merkmal bleibt jedoch erhalten, die Varianz der unterschiedlichen Haarlängen. Gern dürfen auch, wie bekannt, die Koteletten betont werden, wobei das Seitenhaar generell kürzer geschnitten wird. Der Long Pixie Cut ist eine Abwandlung des kurzen Klassikers, der weniger Mut erfordert, aber mindestens genauso wild und selbstbewusst wirkt. Die Seiten bleiben kurz, allerdings wird das Deckhaar länger gelassen. Das Sahnehäubchen der Long-Variante ist der Undercut am Hinterkopf.

Farbenpracht – die Natur kehrt zurück

Knallpink, Lindgrün, Kobaltblau? Die Zeit der knalligen Farben ist vorbei. Im Jahr 2022 wird farbentechnisch voll auf Natur gesetzt. Bei den Blondtönen ist es vor allem das schwedische Aschblond, was sich mehr und mehr durchsetzt. Es verleiht eine kühle Note, ohne dabei aber langweilig oder spröde zu wirken. Selbst bei Männern ist blond 2022 im Trend, mutige Zeitgenossen setzen auf einen raspelkurzen Schnitt mit Blondfärbung.

Braunes Haar gehört 2022 definitiv zu den Trendsettern schlechthin, insbesondere wenn es sich um karamellartige Töne handelt. Sanftes Schokobraun mit hellen Verläufen, ein Hauch Kastanie, aber auch schlichtes Hellbraun haben sich gegen andere Farbtrends gnadenlos durchgesetzt. In Sachen Rot ist die Zeit der Kunsthaarfarben ebenfalls vorbei. Stattdessen ist Bronze der Trend schlechthin. Auch kupferrote Haarmähnen dürfen 2022 mit Stolz und Modebewusstsein präsentiert werden.