Trockene Haut im Winter mit der richtigen Pflege vermeiden

Im Sommer schützen wir wie selbstverständlich unsere Haut vor UV-Strahlen. Doch auch im Winter benötigt unser größtes Organ besondere Pflege. Wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen, leiden viele Menschen unter trockener Haut und Juckreiz. Durch die Kälte draußen und die trockene Heizungsluft in Innenräumen verliert die Haut an Feuchtigkeit und Elastizität. Aus diesem Grund benötigt sie auch in der kalten Jahreszeit von uns gesondert Aufmerksamkeit. Mit einfachen Tricks und etwas Bewusstheit kann der Teint bald wieder strahlen.

Darum setzt der Winter unserer Haut zu

Durch die kalte Winterluft kann es passieren, dass in der Haut kleine Risse entstehen. Doch warum sorgt der Winter eigentlich für so viele Hautprobleme? Zum einen ist es generell so, dass kalte Luft weniger Feuchtigkeit speichert als warme. Außerdem verengen sich bei Minusgraden natürlicherweise die Blutgefäße. Auf diese Weise versucht der Körper, die Wärme im Körperinneren zu behalten und ein Auskühlen zu verhindern. Der Nachteil ist allerdings, dass dadurch auch die Durchblutung schlechter ist – Nährstoffe werden nicht mehr ausreichend zur Hautoberfläche transportiert und die Hautbarriere wird geschwächt. Zudem stellen die Talgdrüsen bei kalten Temperaturen ihre Produktion weitestgehend ein. Dadurch kann der natürliche Fettfilm der Haut nicht mehr optimal funktionieren. In der Folge entsteht ein zusätzlicher Feuchtigkeitsmangel.

Diese Pflege hilft gestresster Winterhaut

Die Hautpflege im Winter hat insbesondere zwei Ziele. Zum einen soll sie die geschwächte Hautbarriere stärken, zum anderen die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit versorgen. Es eignen sich insbesondere Pflegeprodukte mit Substanzen, die feuchtigkeitsbindend wirken. Das sind beispielsweise Urea, Lactat und Glycerin, aber auch die Aminosäuren Lysin, Alanin und Carnitin. Da das Gesicht der Kälte ständig ausgesetzt ist, benötigt es besonders viel Pflege. Vergessen Sie dennoch nicht, den ganzen Körper einzucremen. Insbesondere Körperstellen, die zu Trockenheit neigen, wie Ellbogen oder Füße, sollten in die Pflegeroutine mit einbezogen werden.

Die Gesichtspflege im Winter darf, im Gegensatz zu anderen Jahreszeiten, ganz besonders reichhaltig sein. Ein nährendes Gesichtsöl, beispielsweise von ACO Skincare, versorgt Ihre Haut mit pflegenden Fetten. Stimmen Sie Ihre Hautpflegeroutine außerdem auf den jeweiligen Tagesablauf ab. Wenn Sie sich in beheizten Innenräumen aufhalten, nutzen Sie Ihre gewöhnliche Tagespflege. Sind Sie viel draußen, tragen Sie eine besonders fetthaltige Pflege auf, um die Haut vor der Kälte zu schützen. Diese kann dann, wenn Sie wieder nach Hause kommen, sanft mit einem Wattepad vom Gesicht abgenommen werden, um Unreinheiten zu vermeiden.

Weitere Tipps für einen strahlenden Teint

Wenn Sie Ihren Körper lieben und wertschätzen, sollten Sie ihn generell durch einen gesunden Lebensstil gut behandeln. Für eine gesunde Haut ist nicht nur die Pflege entscheidend, sondern auch, dass Sie ausgewogen essen und sich bewegen. Achten Sie darauf, zudem mindestens zwei Liter Wasser täglich zu sich zu nehmen. Um die Austrocknung der Haut zu verhindern, ist es außerdem hilfreich, nicht zu heiß zu baden oder zu duschen. Waschen Sie sich, wenn möglich, nur mit lauwarmem Wasser und benutzen Sie dazu eine besonders milde Reinigungspflege. Außerdem können Sie die Austrocknung der Haut in beheizten Räumen verringern, indem Sie die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Zimmerpflanzen beispielsweise verbessern die Luftqualität. Da sie Feuchtigkeit an die Umgebungsluft abgeben, wirken Sie wie natürliche Luftbefeuchter. Alternativ können Sie auch einen nassen Lappen auf die Heizung legen, um den Wassergehalt zu erhöhen.