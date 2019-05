TV-Konzept jetzt in Heilbronn erlebbar

Das Konzept der erfolgreichen Samstagabend-Shows ist bekannt: Kandidaten treten in ausgefallenen Spielen gegeneinander an. Wer die meisten Vergleiche für sich entscheidet, gewinnt. Jeder, der die Wettbewerbe am liebsten selber bestritten hätte, hat nun in Heilbronn die Gelegenheit dazu. In der Austraße haben Steffen Betz und Michael Hermann, zwei junge Heilbronner, einErlebnisformat geschaffen, das Spaß, Emotionen, Spannung und Teamgeist verspricht. Bei »The Game« sieht das Konzept vor, dass die Teilnehmer in Teams gegeneinander antreten. In insgesamt vier »kreativen Ereignisspielen«, wie sie Betz nennt, wird dann der Sieger ermittelt.

The Game - Die Challenge OHG

Austr. 34, 74076 Heilbronn,

Fon: 0176-327 087 00

www.thegame-hn.de