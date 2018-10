Über 50 Teilnehmer beim Casting für Miss Happy Curvy in der Schwabengarage

× Erweitern Foto: Schall Foto Miss Happy Curvy 18 Die Jury: (v.li.) Elfi Ochs (Organisatorin und Initiatorin), Albert Grube (Fotograf), Julia Maria Heinemann (Model), Rainer Köhler (Schauspieler), Constanze Weiß-Zito (Modell)

Am vergangenen Samstag, den 13. Oktober, fand in der Schwabengarage in Stuttgart das OPENING der Casting-Tour für die Miss-Happy-Curvy & des Mister SPECIAL SIZE 2019 statt.

Gesucht werden kurvige Damen und Herren in Übergröße. Voraussetzung für die Teilnahme am offenen Casting war es mindestens 18 Jahre alt zu sein. Die Damen sollten mindestens die Konfektionsgröße 42 und größer und die Männer mindestens die Konfektionsgröße 52 und größer tragen.

Elfi Ochs, die Organisatorin und Initiatorin des Formates sagt: „Bei uns gibt es keine Obergrenze, Menschen in jedem Alter und mit jeder Körpergröße sind herzlich willkommen!“

Und so war es dann auch, über 50 Teilnehmer/innen besuchten das Casting in der Schwabengarage.

Darunter einige Männer, die die gewünschten Maße erfüllten. „Ehrlich gesagt dachte ich nicht, daß sich soviele Männer bei uns vorstellen, denn man muß ja schon modeaffin sein, um auf dem Laufsteg Männermode in Übergröße überzeugend präsentieren zu können.“ Sagt Constanze Weißinger-Zito, Jurymitglied und selbst Curvymodel und Choreografin.

Doch allem Zweifel entgegen, die Teilnehmerzahl übertraf alle Erwartungen. Julia Heinemann, 2. platzierte bei dem RTL II Format „Curvy-Supermodel“ 2017, ebenfalls Jurymitglied sagt: „Die Entscheidung ist diesesmal extrem schwer, bei sovielen tollen, kurvigen Frauen und Männern mit Format.“

Vorwiegend kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Süddeutschland, doch auch einige aus Hessen, der Pfalz und NRW fanden den Weg zum Casting nach Stuttgart.

Das große Finale wird im Frühjahr 2019 in Stuttgart stattfinden.

Am 27. Oktober 2018 wird es weiteres Casting in Salzburg geben, außerdem wird es für alle die, die es nicht zu den Live-Castings geschafft haben, ein ONLINE-CASTING geben. Alle Infos hierzu findet man in Kürze auf instagram oder facebook unter Miss-Happy-Curvy.