Uhren – Worauf sollte man bei der Auswahl achten?

Wer sich eine neue Uhr kaufen möchte, wird mit vielen Modellen konfrontiert. Aber welches passt am besten zum Bedarf? Armbänder ✅ Optik ✅ Extras ✅

Uhren als Modeaccessoires: Individueller denn je

Viele Uhrenfans sind sich schon lange darüber einig, dass es sich bei einer Uhr um weitaus mehr als nur um ein Mittel zum Zweck handelt. Die modischen Zeitanzeiger sind dazu in der Lage, sich auf harmonische Weise in das Outfit zu integrieren und ein entsprechendes Statement abzugeben.

Aber worauf sollte man achten, wenn man gerade dabei ist, sich für ein bestimmtes Modell zu entscheiden? Die Ansprüche rund um moderne Uhren sind im Laufe der Zeit immer höher geworden. Es gibt zahlreiche Hersteller, die es geschafft haben, sich aus der Masse ihrer Mitbewerber abzuheben und Modelle zu kreieren, die sich durch einen hohen Wiedererkennungswert auszeichnen. Aber auch der Faktor der Individualität spielt in diesem Zusammenhang für viele eine wichtige Rolle.

Es kann durchaus sinnvoll sein, nicht nur die aktuellen Trends, sondern auch den persönlichen Geschmack zu berücksichtigen. Die folgenden Abschnitte zeigen auf, worauf es bei der Suche nach einer neuen Uhr zu achten gilt und welche Optionen zur Verfügung stehen.

Uhrenzubehör für noch individuellere Designs

Wer Lust darauf hat, sich selbst und seinen Look immer wieder neu zu erfinden, sollte sich auch mit Hinblick auf Modelle informieren, die mit einer breiten Palette an Uhren Zubehör aufwarten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Uhr, bei der es möglich ist, das Armband auf Wunsch jeden Tag aufs Neue zu tauschen und auf diese Weise immer wieder neue Designs zu kreieren?

Es ist genau diese Art von Flexibilität, die viele Modefans heutzutage zu schätzen wissen. Zudem ist es durchaus beeindruckend, wie sich das grundlegende Design eines Accessoires mit Hilfe scheinbarer „Kleinigkeiten“ verändern lässt. Diejenigen, die sich für ein Armband zum Wechseln entscheiden, profitieren unter anderem davon, mal sportlich, mal lässig und mal elegant unterwegs sein zu können.

Nun braucht es nur noch die passenden Wechselelemente, um die Vorteile einer gesteigerten Flexibilität optimal genießen zu können. Wer sich hierbei einen – im wahrsten Sinne des Wortes – bunten Strauß an Möglichkeiten gönnen möchte, sollte sich überlegen, sich einen kleinen Vorrat an Armbändern anzulegen, um immer wieder aufs Neue tagesformabhängig entscheiden zu können.

Auch ein wichtiger Faktor: Die Farbe des Ziffernblatts

Je nachdem, um welches Uhrenmodell es sich handelt, können Ziffernblätter vergleichsweise auffällig in Erscheinung treten. Vor allem die größeren Modelle, die sich seit einiger Zeit einer besonderen Beliebtheit erfreuen, zeigen, wie wichtig es ist, auf dieses Detail zu achten. Denn: Je größer das Ziffernblatt, desto auffälliger wirkt meist auch die Uhr.

Wer sich vorgenommen hat, sein Accessoire zu einem echten Eyecatcher werden zu lassen, kann sich zum Beispiel überlegen, ein dunkles Hemd mit einem großen, weißen Ziffernblatt zu kombinieren. Geht es jedoch darum, die Uhr bei demselben Look auf möglichst harmonische Weise zu integrieren, sollte die Wahl lieber auf ein ebenfalls dunkles Ziffernblatt fallen.

Zusatztipp: Nicht nur Kleidung und Ziffernblatt, sondern auch Armband und Ziffernblatt sollten natürlich zusammenpassen. Viele klassische Farben, wie zum Beispiel Braun und Schwarz, lassen sich vergleichsweise einfach mit unterschiedlichen Ziffernblattdesigns kombinieren.

Chronographen: Definitiv mehr als nur Spielerei

Bei der Suche nach einer Uhr stellen sich vergleichsweise viele Menschen heutzutage auch die Frage, ob sie lediglich auf die klassische Variante setzen oder sich für ein Modell mit Chronographen entscheiden sollen.

Keine Frage: Die zusätzlichen Ziffernblätter sehen gut aus, erfüllen jedoch noch weitere Zwecke. Vor allem dann, wenn es darum geht, im Alltag hin und wieder die Zeit zu stoppen, erweisen sie sich als praktischer Helfer. Sie lassen sich (je nach Modell) meistens von außen am Gehäuse über die Drücker bedienen. Einer der besagten Drücker wird zum Starten und Stoppen der Zeit, der andere zum Zurückstellen auf „Null“ genutzt.

Manche Hersteller nutzen die Chronographen für zusätzliche optische Highlights, indem sie die einzelnen, kleineren Ziffernblätter mit einem Rand in einer anderen Farbe versehen.

Leder- oder Metallarmband?

Mit Hinblick auf die Antwort auf diese Frage entscheidet – wie so oft – der individuelle Geschmack. Beide Varianten, sowohl Leder als auch Metall, bieten den Trägern zahlreiche Vorteile. Wer sich zum Beispiel für ein Modell interessiert, das sich leicht reinigen lässt und sich durch eine schlichte Eleganz auszeichnet, dürfte im Metallarmband den passenden Partner gefunden haben. Andererseits überzeugt Leder durch eine natürliche Optik und klassischen Chic.

Diejenigen, die möglichst flexibel bleiben möchten, haben selbstverständlich auch die Möglichkeit, wie oben angedeutet, zwischen den verschiedenen Materialien zu wechseln. In diesem Fall ist es jedoch grundsätzlich wichtig, sich für eine Uhr zu entscheiden, die mit unterschiedlichen Arten von Armbändern kompatibel ist.

Ideal als Geschenk für Uhrenfans geeignet: Gravierte Uhren mit einer besonders persönlichen Note

Viele Menschen stellen sich vor Geburtstagen, Weihnachten und ähnlichen Anlässen die Frage, was sie schenken könnten. Wer einen Uhrenfan in seinem Bekanntenkreis hat, sollte sich überlegen, gegebenenfalls eine gravierte Uhr in die engere Auswahl einzubeziehen. Hierbei handelt es sich um eine besonders individuelle Möglichkeit, einem anderen Menschen eine Freude zu bereiten.

Die meisten Gravuren „verstecken“ sich später in dem Bereich, der auf dem Handgelenk aufliegt. Das bedeutet: Nur der Träger der Uhr weiß, welche Botschaft ihm überreicht wurde.

Hierbei gilt es lediglich, zu berücksichtigen, dass der zur Verfügung stehende Platz selbstverständlich begrenzt ist. Er eignet sich unter anderem super dazu, um beispielsweise wichtige Daten oder Namenskürzel zu vermerken. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei einer Armbanduhr um einen klassischen Alltagsgegenstand handelt, können sich die Schenkenden sicher sein, dass die besondere Message, die mit dieser Geschenkidee verbunden ist, sicherlich nicht in Vergessenheit gerät.

Uhren als Wertanlage?

Wer sich ein wenig genauer mit den Preisen, die heutzutage im Zusammenhang mit Uhren aufgerufen werden, auseinandersetzt, stellt schnell fest, dass es sich hierbei durchaus um kleine Wertanlagen handeln kann.

Vor allem die Marken, die es geschafft haben, sich über Jahrzehnte einen Namen zu machen, tragen das Potenzial in sich, gegebenenfalls im Laufe der Zeit immer wertvoller zu werden. Jedoch wäre es sicherlich falsch, allzu hoch zu pokern und beim Kauf einer Luxusuhr sogar Schulden aufzunehmen.

Das bedeutet: Wer sich vorgenommen hat, sein Geld in einem solchen Accessoire bestmöglich zu „speichern“, sollte nicht auf die entsprechenden Summen angewiesen sein. Gleichzeitig gilt es natürlich auch, zu berücksichtigen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die Uhr einer bestimmten Marke in ein paar Jahren deutlich mehr wert sein wird.

Uhrenliebhaber, die jedoch optimale Voraussetzungen für einen Wiederverkauf schaffen möchten, sollten mit Hinblick auf die Pflege der verschiedenen Modelle keine Kompromisse eingehen. Ob und wie häufig sie sich dazu entscheiden, vor allem die höherpreisigen Uhren im Alltag zu tragen, ist selbstverständlich von ihrem ganz persönlichen Empfinden abhängig. Zwischen „Ich lagere meine Uhr ausschließlich im Safe!“ bis hin zu „Ich trage meine teure Uhr jeden Tag – egal, ob beim Kochen oder beim Marathon!“ ist hier so gut wie alles möglich.