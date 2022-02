Umweltfreundliche Unternehmen: Mit grünen Gründungen gegen den Klimawandel

Dürre, Starkregen, Orkanböen: Bundesweit wird der Klimawandel immer spürbarer. Die Folgen der globalen Erderwärmung abzuschwächen, ist eine der größten Herausforderungen des Jahrhunderts. Nicht nur Privatpersonen stehen hinsichtlich ihrer CO2-Bilanz in der Pflicht, sondern auch Unternehmen. Erst im vergangenen Jahr hat das Datenportal Statista gemeinsam mit Capital die Emissionsdaten von 2000 deutschen Konzernen, Mittelständlern und Familienunternehmen untersucht. Bis zu 40-prozentige Reduktionen der CO2-Bilanz wurden dabei dokumentiert. So wie die Emissionsreduktion für bereits bestehende Unternehmen ins Zentrum rückt, gewinnen für die Unternehmensgründung klimafreundliche Gründungskonzepte an Relevanz.

Umweltfreundliche Gründungsideen für eine nachhaltige Zukunft

Ob in der Lebensmittelindustrie, mit Fokus in der Tourismusbranche oder innerhalb des Transportsektors: Unternehmen, die umweltschonende Infrastrukturen und Ideen unterstützen, gehört in Zeiten des Klimawandels die Zukunft. Denn nicht nur die Regierung fordert Klimaschutz von Unternehmern ein. Auch Kunden legen bei ihren Kaufentscheidungen zunehmend mehr Wert auf Nachhaltigkeit. Beispiele für erfolgreich integrierte Nachhaltigkeitsstrategien gibt es zahlreiche. Darunter unter anderem

der Kochboxen-Lieferant HelloFresh, der mit frischen und bedarfsgerecht gelieferten Kochzutaten aus der Region die Reduktion von Lebensmittelabfall unterstützt.

das Textilunternehmen Patagonia, das durch Outdoor-Bekleidung aus recycelten Materialien das Müllaufkommen reduziert.

der Nahrungsmittelproduzent Beyond Meat, der durch pflanzlichen Fleischersatz eine Alternative zu CO2-intensivem Fleischkonsum anbietet.

das Reiseportal Greenpearls, das durch die Vermittlung nachhaltiger Reiseangebote die CO2-Bilanz von Urlaubern verringert.

wuddi CarSharing, die mit ihrem Sharing-Konzept die CO2-Emissionen im Mobilitätsbereich senken.

das Startup Nuventura, das das Treibhausgas SF6 in seinem Energienetz durch Luft ersetzt.

The Great Bubble Barrier, das die Meere mit Barrieren aus aufsteigenden Luftblasen vor Plastikmüll schützen will.

der Baustoffhersteller Green City Solutionsk, dessen Mooswände die Luftqualität in Städten verbessern.

das Technologie-Unternehmen Teqcycle Solutions, das durch die Rücknahme von Elektrogeräten Elektroschrott reduziert.

der Möbelhersteller Room in a Box, der durch die Verwendung recycelter Wellpappe das Müllaufkommen minimiert.

Unabhängig vom Sektor werden Klimaschutz-Aspekte die Verbraucherentscheidungen künftig sogar noch stärker beeinflussen. Mit umweltfreundlichen Gründungsideen verbinden Experten daher die größten Erfolgsaussichten. Möglichkeiten gibt es viele – zum Beispiel die folgenden.

Textilindustrie: Umweltfreundliche Kleidung

Konsum schadet der Umwelt, denn bei der Warenproduktion werden wertvolle Ressourcen verbraucht. Auch in der Textilindustrie. Gerade Kleidung wird oft aus Materialien hergestellt, die nicht besonders lange halten, wodurch umso mehr Müll entsteht. Mehrere Milliarden Kleidungsstücke landen jedes Jahr auf Deponien. Um den entgegenzuwirken, setzen einige Designer und Textilhersteller inzwischen auf recycelbare Materialien. Experten gehen längst davon aus, dass Kleidungsstücke aus recyceltem Kunststoff im textilindustriellen Bereich zu den wichtigsten Gründungsideen der Zukunft gehören werden.

Mobilitätssektor: Ladestationen

Im Mobilitätsbereich wird die weltweite Anzahl an Elektrofahrzeugen bis 2030 auf mehr als 100 Millionen ansteigen. Dadurch steigt das globale Interesse an Anbietern für Ladestationen. Bislang dominiert Nordamerika den Markt. Da auch europäische Länder fossile Brennstoffe ab 2025 nicht länger subventionieren wollen, steigt an dahingehenden Gründungsideen allerdings auch in hiesigen Breitengraden das Interesse.

Energiesektor: Solarpaneele

Solarenergie ist für die Energiewende unersetzlich. Weltweit steigt seit Jahren das Interesse an Solarmodulen. Nicht nur in Privathaushalten kommt ihre saubere Energie mittlerweile zum Einsatz, sondern immer häufiger auch in Büros und Industriehallen. Angesichts der stetig steigenden Nachfrage bieten sich für Gründer im Energiebereich dahingehende Gründungsideen an. Ob es nun um die Installation, den Vertrieb oder die Reparatur der Module geht. Neueinsteiger können sich mittlerweile einfach einem Franchise anschließen, das ihnen bei der Schulung und Unternehmensförderung hilft. Vielleicht noch relevanter als Solarpaneele an sich werden künftig Gründungsideen sein, die sich mit Speichermöglichkeiten für die gewonnenen Solarenergie beschäftigen.

Lebensmittelindustrie: Fleisch-Alternativen

Die globale Fleischproduktion erzeugt laut Wissenschaftlern ähnlich viele Treibhausgase wie der Transportsektor. Dementsprechend klimaschonend ist Veganismus. Trotzdem will nicht jeder völlig auf tierische Erzeugnisse verzichten – es sei denn, es gibt schmackhafte Alternativen. Schon jetzt zählt die Entwicklung geeigneter Ersatzstoffe für tierische Erzeugnisse zu den wichtigsten Gründungsideen innerhalb der Lebensmittelindustrie. Neben dem Geschmack sollen entsprechende Produkte auch die Konsistenz der jeweiligen Lebensmittel nachahmen. Entwickelt werden sie entweder im Labor oder auf der Basis von klimafreundlichen Rohstoffen wie Bohnen und Shiitake-Pilzen.

Gut zu wissen: So wird Green Economy gefördert

Im Rahmen des EXIST-Forschungstransfers fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie grüne Gründungsideen. Gründer erhalten durch das Programm in frühen Phasen die Möglichkeit, ihre Ideen in die Praxis zu überführen. Finanzierungsoptionen bietet auch der High-Tech Gründer Fonds, der mit seinem zwölf- bis 18-monatigen Accelerator Programm Green Economy unterstützt. Davon abgesehen schaffen auch Wettbewerbe Anreize, um Unternehmensgründer künftig vermehrt auf umwelteffiziente Konzepte setzen zu lassen.