Ungewöhnliche Modenschau in der Ammertalbahn

Wenn Miriam mit ihren roten Plateauschuhen, der gelben Kullerhose, wallenden Gewändern und roter Mähne durch die Straßen stiefelt, ändert sich die Geometrie der Passanten. Den Muffeln entgleisen die Gesichtszüge, weil Miriams Schrillheit sie mit ihrer Seelenöde konfrontiert. Die Fröhlichen werden von einem zauberhaften Lächeln angesteckt und nicht selten bilden sich Menschentrauben um Miriam herum, weil sie ihre Umwelt mal wieder eingebunden hat, um über die Sinnlosigkeit von Verkehrsschildern zu diskutieren oder sich einfach den Weg erklären zu lassen. Die Mehrheit kann ihr nicht widerstehen, wenn sie mit ihrem freundlich offenen Wesen um Hilfe bittet, weil sie mal wieder kein Kleingeld hat und ein lästiger Blasendruck das Vorbeigehen an der öffentlichen Toilette nicht zulässt.

Mit Miriam unterwegs zu sein, ist immer ein Abenteuer. Man fällt auf. Unweigerlich. Einmal saßen wir zusammen in einer Regionalbahn des ÖPNV und Miriam trug sehr auffällige weiße Lackstiefel mit überdimensionalen Absätzen. Ich hoffte vergeblich, dass sie nicht mit jemanden ins Gespräch darüber kommen würde, wo man diese Mode denn käuflich erwerben könne. Mir genügte schon, dass auch ich in ihrem Dunstkreis unweigerlich dem horizontalen Gewerbe zugeordnet werden würde.

Der Blick eines fast so schrill gekleideten Mädchens Anfang zwanzig uns gegenüber verriet mir, dass ich mir nun gleich zum zehnten Mal die Geschichte anhören durfte, wie Miriam bei ihrem ersten Casinobesuch in ihrem Leben aus einem Anfangskapital von zehn Euro einen fünfzigfachen Gewinn machte. Daraufhin erwarb sie die Stiefel in einem Online Shop und bezahlte mit einer dieser Casino Zahlungsmethoden im Internet. Da war sie abergläubisch.

Miriam ist ein dankbarer Gesprächspartner und nachdem sie ihre Geschichte erzählt hatte, bot sie dem Mädchen zu allem Überfluss an, die Stiefel doch mal anzuprobieren. Dazu bedurfte es natürlich der Hilfe meiner Wenigkeit. Ich stellte mich also rittlings über Miriams linkes Schienbein, während sie sich mit einem sanften Tritt in meinen Allerwertesten ihres Schuhwerks entledigte. Zum Vorschein kam eine pinkfarbene Socke, auf der quer über den Spann in gelben Buchstaben zu lesen war: I love you. Dieselbe Prozedur erfolgte mit dem zweiten Stiefel und eine Station später stakste dann das Mädchen in Miriams Knobelbechern durch die Metro. Es lag nichts Anmutiges in ihrem Gang. Ich musste an Amy Winehouse unter Drogen denken.

"Stopp!", kreischte Miriam dann auch. "So geht das nicht. Ich zeig dir mal, wie man das macht.“

Der abermalige Stiefeltausch dauerte eine weitere Station. Aber als Miriam dann den Mittelgang des Regionalbahnwaggons in einen Laufsteg umfunktionierte, gab es Applaus und Pfiffe der männlichen Nahverkehrsnutzer. Es war wie im Tollhaus. Eine Party auf der Bahnstrecke von Herrenberg nach Tübingen. Eine alternde Diva hängte Miriam noch ihre weiße Federboa um den Hals und die Fantasien der Männer machten Beulen in ihren Schritt. Nur mit Mühe konnte ich sie in Tübingen, unserem Ziel, zum Aussteigen bewegen. Sie winkte noch allen zu und ein Herr mit Regenschirm und Aktentasche drückte ihr einen Euro in die Hand.

Noch Wochen später war die Aktion Gesprächsthema bei uns. Als einen Tag später in der Lokalzeitung "Reutlinger General-Anzeiger" ein Artikel mit dem vielsagenden Titel "Metzinger Modeschüler präsentieren ihre Kollektionen" erschien, erschrak ich erst. Zum Glück waren wir nicht gemeint.

So ist sie, die Miriam. Sie ist, was unsereins als chaotisch bezeichnen würde. Und dabei ist sie ja eigentlich nur absolut authentisch und lebt nach dem Motto: Make peace, no war. Aber auf sie aufpassen, werde ich trotzdem. Man kann ja nie wissen. Mit Miriam unterwegs zu sein, erfordert immer eine erhöhte Aufmerksamkeit. Dabei sind Dinge wie ihre auffällige Kleidung, die Tatsache, dass sie oft wildfremde Personen in Gespräche verwickelt oder Aktionen wie die in der Ammertalbahn noch relativ leicht zu händeln in meiner Tätigkeit als Beschützerin. Richtige Herausforderungen entstehen für mich immer dann, wenn Miriam den Satz verlauten lässt: "Ich bin unterzuckert. Ich muss gleich etwas essen." Dann bleiben mir noch etwa neunzig Sekunden, um etwas Essbares aufzutreiben. Was danach passiert, daran möchte ich gar nicht denken.