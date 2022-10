Ungewohntes Public Viewing bei der Fußball WM 2022

In wenigen Wochen beginnt in Katar die Fußball WM 2022. Dann wird auch die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft unter Trainer Hansi Flick alles unternehmen, um den verheerenden Eindruck vom letzten Turnier in Russland vergessen zu machen. Für die Fans bedeutet der ungewohnte Termin im Herbst eine Umstellung.

× Erweitern jorono auf Pixabay

Bisher verband man in Deutschland das Public Viewing einer Fußball WM immer mit Sommer und Sonne. Doch die Verlegung des Termins in den Herbst bringt nicht nur für die Fußballer eine Umstellung mit sich. Sie reisen nicht erst am Ende einer langen und anstrengenden Saison zum Turnier an, sondern mittendrin. Davon abgesehen könnten die klimatischen Bedingungen in Katar zu einer Herausforderung für die Sportler werden.

Erste Niederlage nach 13 Spielen

In Katar feiern zahlreiche Innovationen ihre Premiere. Das gilt sinngemäß auch für den Bundestrainer. Hansi Flick galt zwar bei vielen Experten als die geheime treibende Kraft hinter dem Weltmeistertitel von Rio, doch jetzt hat er erstmals Gelegenheit sein Können als neue Nummer 1 zu zeigen. Nach insgesamt 13 Spielen ohne Niederlage musste Flick zwar ausgerechnet zu Hause gegen Ungarn die erste Niederlage einstecken, doch diese könnte auch als Weckruf für die Mannschaft gesehen werden. Immerhin hat das Comeback der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft bereits für Aufsehen gesorgt.

Auch die WM-Top-Favoriten haben eine schlechte UEFA Nations League gespielt, das hatte jedoch keine Auswirkung auf die Einschätzung ihrer Chancen. Die Buchmacher gehen immer noch davon aus, dass Deutschland gute Chancen hat, ganz vorne mitzuspielen. Derzeit liegt die Mannschaft in der Favoritenliste der Fußball WM 2022 auf Platz sechs. An der Spitze thront Brasilien, vor England, Argentinien, Frankreich, Spanien und Deutschland. Für Hansi Flick und seine Spieler ist diese Einschätzung Herausforderung und Bestätigung zugleich. Noch dauert es einige Wochen, bevor das Event in Katar startet. Doch spätestens mit Anpfiff des ersten Spiels am 23. November gegen Japan, werden die deutschen Fans wieder ausgiebig mitfiebern.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Gelegenheit dazu sollten sie auch diesmal reichlich erhalten. Schließlich hat das gemeinsame Fußball-gucken auch in Deutschland eine lange Tradition. Diese wird nicht nur bei Großevents, sondern wenn notwendig auch in einem Abstiegskampf gepflegt. Bestes Beispiel war das dramatische Finale der Saison 2017, als der VfB Stuttgart um den Aufstieg in der Deutschen Fußball-Bundesliga kämpfte.

Doch diesmal wird alles anders. Statt Strandfeeling, erwarten die Fans diesmal voraussichtlich Schnee und Kälte. Doch das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Dramatische Spiele, bei denen am Ende hoffentlich ein deutscher Sieg steht, könnten die Fans so stark zusammenschweißen, wie noch nie. Den Takt gibt diesmal allerdings nicht die Bundeshauptstadt vor.

Die traditionelle Fanmeile in Berlin fällt voraussichtlich aus

In Berlin erwartet die Fußballfans voraussichtlich keine zwei Kilometer lange Fußballmeile am Brandenburger Tor. Dieses Public Viewing gehört schon seit vielen Jahren zu den Fixpunkten im Fan-Kalender. Doch bereits bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 mussten die Fans darauf verzichten, das dürfte auch diesmal der Fall sein.

Als Grund gab der private Veranstalter unter anderem die winterlichen Temperaturen, die Spielzeiten und die Tatsache an, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in die Vorweihnachtszeit fällt, an.

Lärmschutzregeln geändert

Dabei hat die Bundesregierung die gesetzlichen Voraussetzungen für das Public Viewing bereits geschaffen. Die Fanmeilen sind im November und Dezember auch nach 22.00 Uhr möglich. Damit wurden die geltenden Lärmschutzregelungen entsprechend adaptiert, um das öffentliche Fußball-gucken zu ermöglichen.

Die deutsche Elf spielt zwei ihrer drei Gruppenspiele ab 20.00 Uhr. Gelingt den Spielern von Hansi Flick der Aufstieg in die K.-o-Runde, dann können die weiteren Spiele nach Verlängerung deutlich bis nach 22.00 Uhr dauern.

× Erweitern Ganossi auf Pixabay

Für die deutschen Fans bedeutet das, dass sie diesmal auf Glühwein und Pullover setzen müssen, wenn sie die Spiele ihrer Stars live miterleben möchten. Die deutschen Städte rüsten sich für das Großevent und werden dem Publikum diesmal ein ungewohntes Public Viewing bieten.