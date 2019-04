Unsere Notre-Dame ist die Kilianskirche

× Erweitern Screenshot: ARD Notre-Dame brennt In der Nacht zu Dienstag brannte Notre-Dame. Der gesamte Dachstuhl der berühmten Kathedrale in Paris wurde dabei zerstört.

Screenshot FranceInfo Im Innern Notre-Dames Im Innern der Kathedrale leuchtet das Kreuz auf dem Altar. Wichtige Kirchenschätze, wie die Dornenkrone Jesu, konnten geborgen werden.

Wir sind mit der Kilianskirche ähnlich eng verbunden

Das Feuer ist gelöscht. Doch nach dem fürchterlichen Brand in Notre-Dame bietet sich ein verheerendes Bild der Zerstörung. Die Emotionen, die die Pariser nun quälen, kann sich Pfarrer Eiding gut vorstellen. "Ich glaube, dass wir Heilbronner mit der Kilianskirche ähnlich eng verbunden sind", sagt er. Das war vor einigen Jahren so, als es um die Renovierung des Kirchturms ging: "So viel Hilfe, Unterstützung, Spenden - das war überwältigend!" Egal, ob evangelisch oder nicht, da hätten viele einfach gehandelt nach dem Gefühl: "Jetzt geht es um unser Wahrzeichen, um unsere Heimat." Und diese Welle der Hilfsbereitschaft wünscht Pfarrer Eiding auch dem Erzbistum auf der Île-de-France in Paris.

Dachstuhl ist aus Holz

Der Dachstuhl der Kilianskirche ist auch aus Holz. "Aber bei uns gab es bei der Renovierung der Fassade Arbeiten nur außen an den Verwahrungen und den Dachrinnen“ erklärt Eiding. Nicht im Innern des Dachs.

Am Tag nach dem Brand der sehr alten Kathedrale, ihr Bau begann im 12. Jahrhundert, haben sich tatsächlich schon mehrere Spender gemeldet. Als Frankreichs Premierminister Édouard Philippe am Dienstagvormittag eine Ministerrunde zusammenrief, um über einen Wiederaufbauplan für Notre-Dame zu beraten, waren bereits rund 310 Millionen Euro an Spenden zugesagt. Noch während des Brandes, der nach derzeitigem Ermittlungsstand durch einen Unfall bei Bauarbeiten entstanden ist, hatte Präsident Emmanuel Macron angekündigt: „Wir werden diese Kathedrale wieder aufbauen.“

Drei Menschen verletzt

Bei dem Brand wurden drei Menschen leicht verletzt, zwei Polizisten und ein Feuerwehrmann, das teilte die Pariser Feuerwehr am Dienstagmorgen mit. Viele Schätze konnten geborgen werden, vor allem auch die Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll. Die Krone gilt als eine der wertvollsten Reliquien, die in der Kathedrale aufbewahrt werden.

Das Feuer brach am Montagabend gegen 18.50 Uhr auf dem Dachboden aus und breitete sich über das Holz schnell aus. Ursache ist offenbar ein Fehler bei Renovierungsarbeiten. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung ein. Noch in der Brandnacht wurden Bauarbeiter befragt. Offenbar gab es auch bei der Feuermeldung nach ersten Berichten eine Panne. Die Feuerwehr war demnach zwei Mal angerückt, beim ersten Mal aber wieder abgefahren, weil wohl noch keine Flammen sichtbar waren. Die gotische Kirche könne "in ihrer Gesamtheit erhalten" werden, hofft aber der Leiter der Einsatzkräfte, Jean-Claude Gallet, nachdem das Feuer besiegt ist. sg