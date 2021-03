Alles auf Abstand und am besten zu Hause bleiben: Corona prägt nicht nur unseren Berufsalltag, sondern auch unsere Freizeit. Das Internet bietet da gute Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben oder auch sie sinnvoll zu nutzen.

Sport

Wer viel im Sitzen arbeitet, sollte auf jeden Fall einen Ausgleich dazu in Betracht ziehen. Wenn das Wetter nicht gut ist und die Fitness-Studios geschlossen haben, fehlt oft die Motivation, das Haus überhaupt zu verlassen. Aber auch die Anbieter in diesem Bereich haben sich etwas einfallen lassen: Den Zumba-Kurs kann man jetzt auch online machen, im Livestream des Studios vor Ort oder auch bei YouTube findet man das passende Angebot. Egal ob Krafttraining, Yoga oder Ballett, das Internet ist voll von Videos, die zum Nachmachen in den eigenen vier Wänden anregen. Selbst als blutiger Anfänger tut man sich da leicht, den Einstieg zu finden und das zumeist völlig kostenlos.

Netflix & Co.

Wer noch kein Abo bei einem der bekannten Streamingdienste hat, sollte jetzt vielleicht darüber nachdenken. Die Zeit kann man sich dort mit aus dem TV bekannten oder eigens von den Anbietern produzierten Serien vertreiben, aber auch neue Blockbuster sind teilweise umsonst verfügbar. Die Abos sind allerdings nicht umsonst, aber wer sich nicht nur vom öffentlichen Fernsehen berieseln lassen möchte und von den Werbeunterbrechungen schon lange genug hat, für den ist Pay-TV eine Alternative. Die Vorteile: Gezielt schauen, was einen interessiert und endlich mal Zeit zum Beispiel für einen Serienmarathon haben. Kostenlose Probe-Abos und eine große Bandbreite an Genres, ob bei Amazon, Netflix, Maxdome oder Sky – so kommt jeder auf seine Kosten.

Glücksspiel in Online Casinos

Wer den Nervenkitzel liebt und diesbezüglich in den letzten Monaten zurückstecken musste, könnte auch hier den perfekten Zeitvertrieb finden. Sicher und vielseitig präsentieren sich die deutsche Online Casinos im Internet. Egal ob beim Roulette – das geht übrigens auch live – oder bei bekannten Automatenspielen wie „Mega Moolah", für jeden Geschmack ist etwas dabei. Schon mit geringem Einsatz kann man an den Spielen teilnehmen und sein Glück versuchen. Boni, kostenlose Spiele, höhere Gewinnchancen als im realen Casino und einfache Zahlungsmodalitäten machen es zusätzlich attraktiv. Nervenkitzel vom Sofa aus also.

Etwas Neues lernen

Egal, ob es um eine Fremdsprache oder ein neues Instrument geht: Die Ausrede, keine Zeit mehr zu haben, ist definitiv hinfällig. Jetzt hat man Zeit für sich selbst und der Moment, mit etwas ganz Neuem anzufangen könnte wohl nicht besser sein. Auch hier helfen Apps und Lernvideos und leiten den Nutzer mit täglichen Aufgaben zu den ersten kleinen Erfolgen. Wenn Werbung einem nichts ausmacht, sind die kostenlosen Angebote auch in dieser Sparte sehr vielfältig und nutzerfreundlich.

So vielfältig wie wir selbst sind auch unsere Interessen. Vielleicht findet sich der eine oder andere in den aufgeführten Beispielen wieder und kann seine Freizeitaktivitäten abwechslungsreicher gestalten. Egal, ob es um die bloße Unterhaltung oder auch um einen geistigen und körperlichen Anspruch geht: Wichtig ist, dass man aus der jetzigen Situation das Beste macht. Und vielleicht können wir ja auch etwas in die Zeit nach den Beschränkungen für uns mitnehmen.