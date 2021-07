Smartphones haben viele Aufgaben, die über das einfache Telefonieren und SMS-Schreiben hinausgehen. Inzwischen sind sie so verbreitet, dass man sie sich aus dem Alltag kaum mehr wegdenken kann. Besonders praktisch sind sie auch zum reinen Zeitvertreib, denn ist es nicht toll, einfach das Smartphone aus der Hosentasche zu holen und nach Lust und Laune zu spielen? So lässt sich unterwegs oder einfach zu Hause auf dem Sofa viel Spannung erleben. Mobile Online Games erfordern lediglich eine stabile Internetverbindung und ein Smartphone oder Tablet. Schon kann es losgehen.

In Sachen Internetverbindung haben die meisten Online-Spiele keine sehr hohen Anforderungen, denn sie sind darauf ausgelegt, mit wechselnder Geschwindigkeit zurechtzukommen. Es kann über den Mobilfunk oder über WiFi gespielt werden. Die meisten Spiele kommen gut mit LTE oder auch 3G als Mobilverbindung klar, doch 5G ist natürlich ideal für schnellste Ladezeiten.

Kein Download notwendig

Als Smartphones vor über 10 Jahren mehr und mehr den Markt eroberten gab es auch einen Wettlauf zur App-Entwicklung. Viele Spiele-Seiten setzten darauf, für ihr Angebot eine eigene App zu entwickeln. Heute sieht es aber ganz anders aus. Verbraucher wollen weniger Apps auf ihren Geräten haben. Studien haben gezeigt, dass jeder Nutzer zwar durchschnittlich über 80 verschiedene Apps auf seinem Gerät hat, davon aber nur 9 jeden Tag nutzt. Im Monat sind es maximal 30 Apps, auf die zugegriffen wird.

Die meisten Anbieter haben sich so eingerichtet, dass kein App-Download mehr notwendig ist. Dank der mobilen Browser Safari und Google Chrome, dessen Vor- und Nachteile über https://www.helpster.de/google-chrome-vorteile-und-nachteile-gegenueber-anderen-browsern_157501 aufgeführt sind, lassen sich die meisten Spiele problemlos direkt aufrufen und spielen. Die Browser stellen alle Website-Features dar und Lieblingsseiten lassen sich leicht speichern.

Der Trend zum mobilen Gaming hat bereits dazu geführt, dass der Großteil neuer Angebote in erster Linie für die Verwendung auf Smartphone und Tablet ausgerichtet sind. Erst dann folgt die Optimierung für Desktop-Computer und Laptops. Auf iOS oder Android gibt es so eine ausgezeichnete Performance, die jener am Computer gleicht.

Welche Vorteile hat der Verzicht auf eine eigene App? An erster Stelle sei da der Speicherplatz zu nennen. Wenn kein Download erforderlich ist, wird auch weniger Speicherplatz auf dem Handy genutzt. Hinzu kommen die notwendigen App-Updates, die komplett entfallen und Nutzer nicht zum erneuten Download zwingen. Die Website wird vom Betreiber einfach je nach Bedarf angepasst. Beim nächsten Aufruf durch den Spieler hat dieser dann die neueste Version direkt vor sich, ohne etwas tun zu müssen.

Darauf sollte man beim Spielen auf dem Handy achten

An dieser Stelle geht es nicht um die technischen Merkmale von Smartphones, sondern vielmehr um die Eigenschaften der Spiele-Seiten. Häufig hat man kostenfreien Zugriff auf das Basisspiel eines neuen Videogames. Möchte man neue Level erreichen oder seine Ausrüstung aufbessern, muss man allerdings bezahlen. Einkäufe tätigt man oft mit Coins oder Münzen, die nicht in Euro angegeben werden. Hier sollte man den Wert der Käufe gut im Blick behalten.

Auch was Glücksspiele anbelangt, gibt es bei den meisten Anbietern eine kostenlose Demo-Version vieler Spiele, ehe man um echtes Geld spielt. Die besten davon werden auf https://casinos.de/ vorgestellt. Experten prüfen und bewerten die besten mobilen Gaming-Angebote, die Nutzern zur Verfügung stehen. Wer sich auf diese Empfehlungen verlässt, spielt immer auf der sicheren Seite.

Keine teure Ausrüstung notwendig

Wer Videogames spielen will, braucht oft das passende Equipment dafür. Computer mit hoher Rechenleistung eignen sich am besten, zusammen mit Spielekonsolen wie die Sony PlayStation oder Microsoft Xbox. Hinzu kommt gut und gerne ein zusätzlicher Bildschirm, teure Lautsprecher, eine Gamer-Tastatur oder Maus für den PC oder Controller für Konsolen. Wer nicht viel Geld für sein Spielerlebnis ausgeben möchte, greift einfach auf sein Smartphone oder Tablet zurück. Fürs Spielen reichen Geräte wie das Google Pixel 5, das wir auf https://www.moritz.de/journal/wirtschaft-gesellschaft/googles-neues-pixel-5/ vorgstellt haben, allemal aus. Dafür ist kein zusätzliches Zubehör nötig.

Das gilt für alle verfügbaren Spiele, die auf HD-Streams setzen. Solange eine Internetverbindung vorhanden ist, läuft es auf dem Handy geschmeidig. Übers Smartphone zu spielen ist lohnenswert für entspannte Unterhaltung auf dem Sofa oder um die nächste Zugfahrt zu überbrücken. Dank der leichten Bedienung und den vielen verschiedenen Spielmöglichkeiten, kann man viele Gewinnchancen nutzen und sein Geschick und Glück probieren.