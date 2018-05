Unterwegs, weil Christus bewegt - Katholiken feiern Fronleichnam mit Prozession

× Erweitern Foto: Stadt Wernau (Neckar) Mit Blüten ein Bild malen: Zum Fronleichnamsfest schmückt die katholische Kirchengemeinde die Altäre mit herrlichen Blumenteppichen

WERNAU (sys) Mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel und einer farbenprächtigen Prozession durch festlich geschmückte Straßen wollen die Gläubigen der katholischen Gemeinde auch in diesem Jahr Fronleichnam feiern.

Die katholische Gesamtkirchengemeinde Wernau feiert am Donnerstag, 31. Mai Fronleichnamsfest. Der Festtag beginnt um 9 Uhr mit dem Gottesdienst auf dem Stadtplatz, feierlich gestaltet und musikalisch begleitet durch den Kirchenchor St. Magnus und durch die Stadtkapelle Wernau. Das besondere Merkmal dieser Glaubensfeier ist die Prozession, die den Gottesdienst nicht etwa abschließt und beendet, sondern hinausträgt und weiterführt auf dem Weg durch die Stadt. In diesem Jahr richtet die Kirchengemeinde St. Magnus das Fronleichnamsfest aus. Die Prozession führt deshalb zur Maria-Hilf-Kapelle und wieder zurück in die Kirche St. Magnus, wo der Fronleichnamsgottesdienst feierlich abgeschlossen wird.

Geistige und körperliche Stärkung

Seit dem 13. Jahrhundert feiert die römisch-katholische Kirche diesen Festtag der Eucharistie genau 60 Tage nach Ostern, dem Heilsgeschehen der Auferstehung Jesu Christi und dem Fundament des christlichen Glaubens. Von anderen kirchlichen Festen hebt sich Fronleichnam durch die Prozession der Gemeinde mit dem eucharistischen Brot durch blumengeschmückte Straßen zu verschiedenen Gebetsstationen. Ältere Bürgerinnen und Bürger in Wernau erinnern sich noch an vier Fronleichnamsaltäre, entsprechend den vier Evangelisten. Heute gibt es nur eine Station auf dem Prozessionsweg zwischen Stadtplatz und der Kirche der jeweils ausrichtenden Kirchengemeinde. Auch der Prozessionsweg selbst wurde an die sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst.

Die Helferinnen des Frauenbunds, aber auch junge Mütter, Kinder, ehemalige Ministranten und andere, die sich mit der Kirche verbunden fühlen, beginnen in aller Herrgottsfrühe am Fronleichnamstag mit dem Legen der Blütenteppiche. „Wir an der Maria-Hilf-Kapelle starten schon ab vier Uhr früh“, kündigt Inge Appenzeller an. Auch vor der St. Magnus-Kirche und am Stadtplatz entstehen Bilder aus Blüten. „Dort beginnen die Helferinnen und Helfer so gegen 5.30 Uhr.“

Unter dem Leitgedanken „Jesus – Quelle des Lebens“ feiern die Gemeindemitglieder Eucharistie, „mitten drin“ in der Stadt und „demonstrieren“ ihren Glauben, dass Gott im eucharistischen Sakrament für ihre Gemeinschaft gegenwärtig ist. Das Gemeindefest nach dem Abschluss des Gottesdienstes unterstreicht die Zusammengehörigkeit von Bekenntnis und Lebensfreude.

Fest der Begegnung in und um das Gemeindezentrum St. Magnus

In und um das Gemeindezentrum St. Magnus findet im Anschluss eine Hocketse statt. Neben den reichhaltigen Standards an Gerichten und Getränken gibt es auch dieses Jahr wieder original italienische Pizza. Auch ein vegetarisches Ragout ist im Angebot. Anschließend verwöhnt die Kirchengemeinde mit Kaffee und Kuchen, gegen Abend gibt es Leckeres vom Grill. Die Hocketse mitten in der Stadt ist eine gute Gelegenheit, sich miteinander zu verabreden, neue Kontakte zu knüpfen oder einfach in aller Ruhe miteinander ins Gespräch zu kommen. Für Kinder bis 12 Jahre in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern ist ein Kinderessen frei.

Das Fronleichnamsfest wird mit einem feierlichen Vespergottesdienst um 18 Uhr in der St. Magnus-Kirche abgeschlossen. Die ganze Bevölkerung ist willkommen mitzumachen und dabei zu sein - bei allem, was sie an diesem Festtag anspricht.

Blumenteppich der Kinder

Alle Kinder sind eingeladen an Fronleichnam, 31. Mai um 6 Uhr vor der Maria-Hilf-Kapelle zusammen mit dem Frauenbund einen eigenen Blumenteppich zu legen.

Nähere Informationen unter www.katholische-kirchen-wernau.de