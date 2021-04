Urlaub der Deutschen 2021

Malediven, Mallorca, Ostsee oder Badeteich – so machen die Deutschen 2021 Urlaub

Deutschland: Spitzenreiter bei der Urlaubszeit

Sie ist fast da, die Urlaubszeit! Ebenso unantastbar wie der Feierabend gehört der Urlaub für die Deutschen zu den Sicherheiten im Leben. Psychisches und physisches Wohlbefinden hängen davon ab, einfach mal entspannen zu können. Gegenüber anderen Ländern sind wir dabei privilegiert. Deutsche nehmen sich durchschnittlich 27 Tage Urlaub im Jahr. Damit liegen Sie zwar unter den Finnen, die gesetzlichen Urlaubsanspruch von 30 Tagen im Jahr haben, sind aber trotzdem im internationalen Ranking ganz weit vorne. In Ländern wie den USA, China oder Kanada sind lediglich 10 bis 15 Urlaubstage pro Jahr üblich und diese sind nicht gesetzlich vorgeschrieben. Und sie werden oft nicht eingehalten. Die amerikanischen Arbeiter zeigen durch den Verzicht auf Urlaub ihren vollen Einsatz für die Firma.

Urlaub steigert die Produktivität

Das würde in Deutschland nicht funktionieren. Urlaub wird nicht nur als Recht auf Entspannung verstanden, sondern soll auch die Produktivität steigern. Es gibt tatsächlich verschiedene Studien, die diese Auffassung bestätigen. Die Fluggesellschaft Air New Zealand untersuchte in Zusammenarbeit mit Nasa-Spezialisten, wie sich Urlaub auf Körper und Geist der gestressten Arbeiter mit Vollzeitjob auswirkt. Das Ergebnis war deutlich: 82 Prozent der untersuchten Urlauber hatten am letzten Urlaubstag eine verbesserte Leistungsfähigkeit. Bei 25 Prozent von ihnen hielt diese auch in den darauffolgenden Arbeitswochen weiterhin an. Der Effekt war mit dem steigenden Alter der Probanden immer deutlicher zu erkennen. Auch die Tiefschlafphasen der Testkandidaten dauerten nach dem Urlaub 20 Minuten länger als zuvor. Sie waren also auch tagsüber auch nach den Ferien viel ausgeruhter. Die Studie bestätigt lediglich, was viele sowieso schon wissen: Urlaub ist der Moment im Jahr, um Energie zu tanken.

Wohin geht es 2021?

Urlaub bleibt also für die Deutschen auch 2021 unverzichtbarer denn je. Doch wo soll es hingehen? Die Daten aus dem Jahr 2019 sagen uns: Spanien ist in der Hitliste der Reiseziele ganz oben. Und zwar nicht nur Mallorca, sondern auch die Kanaren, die Costa del Sol oder die Costa Blanca ziehen Badenixen und Wassermänner aus Deutschland an. Sommer, Sonne und Strandgefühle verbannen den deutschen Winter in weite Ferne. Dicht gefolgt wird Spanien als beliebtestes Urlaubsland der Deutschen von Italien. Hier kann man nicht nur baden, sondern auch kulturelle Sehenswürdigkeiten der Spitzenklasse und das beste Essen der Welt genießen. Wer es exotischer mag, fährt in die Türkei. Das orientalische Flair Istanbuls und die Strände Antalyas sind hier die beliebtesten Ziele.

Dieses Jahr geht die Tendenz allerdings voraussichtlich eher zu Reisezielen in der näheren Umgebung. Der neue Trend ist Campingurlaub: Ferien vor der eigenen Haustür.

Groß im Kommen: Campingurlaub

Ob mit dem Camper, dem Wohnwagen oder einem ausgebauten Van – Campingurlaub ist der größte Urlaubstrend im Jahr 2021. Influencer haben „Vanlife“ durch traumhafte Bilder und das Gefühl der Freiheit, das mit den vier Rädern kommt, zur neuen Mode gemacht. Dabei ist es gar nicht so wichtig, wohin die Reise geht. Österreichische Berge, malerische Ostseestrände oder einfach nur der Campingplatz am Badesee ums Eck: Wichtig ist das Urlaubsfeeling.

Alles mit dabei

Der Riesenvorteil beim Campingurlaub ist, dass alles mitkann, was muss. Und das ohne Gebühr am Flughafen für das Übergewicht der Koffer. Gleichzeitig kommt mit dem Camper auch die Freiheit, da zu bleiben, wo es am schönsten ist, und die Zeit damit zu verbringen, wozu einem gerade der Sinn steht. Das schließt auch Zocken mit ein. Wer keine Unsummen für Flüge und teure Hotels ausgegeben hat, hat keinen Freizeitstress und kann sich im Urlaub beim Spiel im Online-Casino entspannen. Im Wazamba Casino zum Beispiel finden Spielfreudige den Einzahlungsbonus von bis zu 150 Prozent bei einer Mindesteinzahlung von nur 20 Euro. So kommt auch im Camper am Badesee keine Langeweile auf, wenn es abends mal draußen regnet.

Es müssen nicht die Malediven sein

Ein gelungener Urlaub ist nicht allein vom Reiseziel abhängig. Der neue Trend zum umweltbewussten Campingurlaub in der eigenen Umgebung kann abenteuerlich oder entspannend sein. Je nach den Bedürfnissen der Reisenden. Am wichtigsten dabei ist: Spaß haben und Kraft tanken!