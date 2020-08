Urlaub im Corona-Wahn

Leergefegte Straßen, abgesagte Veranstaltungen, geschlossene Ländergrenzen, eine einbrechende Wirtschaft, geschlossene Geschäfte, Cafés und Restaurants. Der Lockdown steckt uns allen noch tief in den Knochen. Manche Zungen behaupten, die zweite Welle habe bereits begonnen, andere wiederum vermuten, es handle sich bei der »zweiten Welle« vielmehr um eine »Dauerwelle, die immer wieder hoch- und runtergeht.«

Aber ganz so blond ist das Virus sicher nicht. Einige merken an, dass eine zweite Welle deutlich schlimmer ausfallen könnte als die erste, denn wenn das Virus erst einmal mit der nächsten Riesenwelle, nämlich der Grippewelle zusammen surfen würde, wäre das sicher alles andere als ein Strandspaziergang. Regionen, wie die Côte d‘Azur lassen schon erahnen, dass auch uns das selbe Schicksal wieder ereilen könnte. Nachdem dort die Einreisebeschränkungen wieder aufgehoben worden waren, legte sich das Virus nicht nur faul an den Strand, sondern nistete sich gleich richtig bei allen Rot- und Braungebrannten ein.

So oder so: auch die Zahlen in Deutschland steigen durch die gelockerten Reisebeschränkungen wieder an. Corona zwingt alle, die vorher in die Ferne abgehoben sind, im wahrsten Sinne des Wortes auf den Boden der Tatsachen zurück. Nachdem es bereits im Juni alle Vielflieger wieder in die Welt hinauszog, kehrte sofort diese französische Laissez-faire-Mentalität ein. Anfänglich sinkende Infektionszahlen ließen sofort wieder bei allen den Schlendrian herauskommen. Denn wo, wenn nicht im Urlaub, kann der Deutsche Michel so richtig auf den Putz hauen?

Dumm nur, wenn man beim gemeinsamen Feiern und Schunkeln nicht auf solche Kleinigkeiten wie den Mindestabstand denkt, weil der rote Wein so gut auf dem T-Shirt des Nachbarn aussieht. Hier übrigens ein freundlicher Gruß an unsere rheinischen Kollegen, die einem ernsthaft erzählen wollen, dass sie sich im Karneval auf eben jene Hygienemaßnahmen und höflichen Applaus beschränken wollen. Erinnert sich eigentlich irgendwer noch, wie das ganze Drama angefangen hat? Heinsberg und Karnevalszelt, da klingeln wohl nur noch bei einigen die weinroten Ohren.

Statistiken des Robert-Koch-Instituts zeigten jetzt auf, dass rund die Hälfte der zuletzt positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen sich außerhalb von Deutschland angesteckt haben.

Aha, das Ausland ist also böse, mag man denken. Aber nicht nur auf dem Balkan, der Türkei oder in Spanien wird Schindluder mit Corona betrieben, sondern auch im heimischen Supermarkt. Alltäglich kann man sich hier von den interessantesten Varianten überzeugen, ob eine Maske vollständig um Mund und Nase, oder auch mal nur ganz leger am Handgelenk getragen werden kann.

Unsere Landesregierung ist aus der Sommerpause aufgewacht und stellt erschreckt fest, dass die Schule wieder los geht und Leute im Sommer doch ernsthaft im Urlaub waren. Wer hätte auch gedacht, dass die Deutsche Bahn, die regelmäßig von den Jahreszeiten überrascht wird, sich in irgendeiner Form darauf vorbereiten würde. Zettelwirtschaft in Bayern, Schulchaos in Nordrhein-Westfalen, und die typische kretschmannsche Unentschlossenheit im eigenen Ländle, tragen sicher nicht zu einem vorbildlichen Corona-Management bei. Was bleibt dann noch zu tun? Am besten man verkriecht sich in der eigenen Wohnung und zieht ganz fest die Decke übern Kopf, bis der ganze Schabernack zu Ende geht und mit der schönen Floskel: »...wie Experten sagen...« offiziell für beendet erklärt wird.