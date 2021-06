Urlaub in Heilbronnien – Stadtführungen & Hotelbetrieb

Das reguläre Stadtführungsprogramm und die touristischen Angebote der Heilbronn Marketing GmbH sind ab Donnerstag, 3. Juni wieder buchbar. Auch die Hotels der Stadt bereiten sich nach dem langen Lockdown auf touristische Gäste vor. »Urlaub in Heilbronnien« ist durch das Erreichen der ersten Stufe im Öffnungs-Plan des Landes Baden-Württemberg wieder möglich. »Wir können wieder unser gesamtes Stadtführungsprogramm anbieten«, freut sich der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, Steffen Schoch. Von Kanu auf dem Neckar, über Fahrten mit dem Segway oder klassisch zu Fuß durch die City, für Getestete, Genesene oder vollständig Geimpfte ist die ganze Bandbreite wieder buchbar. »Mit der Öffnung der Hotels und der Gastronomie kehrt viel von dem in unser Leben zurück, das wir alle sehr vermisst haben«, sagt Hans-Joachim Kurz (HMG). Der Tourismusexperte freut sich auf »Urlaubsstimmung in der Heimat«. Für alle Angebote gilt, dass der Nachweis eines negativen Testergebnisses, einer vollständigen Impfung oder einer Genesung erbracht werden muss. Voller Vorfreude bereitet sich am Mittwoch auch das Team des Heilbronner insel-hotels auf die anstehende Öffnung vor. Denn ab Donnerstag, 3. Juni dürfen die Heilbronner Hotels wieder touristische Gäste empfangen. »Ich freue mich vor allem auf das Strahlen von Gästen und Freunden, die jetzt wiederkommen dürfen – und auf ein Stück Normalität«, beschreibt Geschäftsführerin Patricia Mayer die Stimmung im Haus.

www.heilbronn.de/tourismus