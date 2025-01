Valentinsleuchten in Rothenburg ob der Tauber

Am Valentinstag 2025 erstrahlt der Burggarten in Rothenburg ob der Tauber wieder in zauberhaftem Licht. Am Freitag, den 14. Februar 2025, lädt das »Valentinsleuchten« von 16 bis 21 Uhr Paare, Verliebte, Freunde, Kollegen, Singles und Familien ein, ein besonderes romantisches Erlebnis inmitten der historischen Kulisse zu genießen. Der Burggarten am Fuße der Herrngasse, mit seinem einzigartigen Panoramablick auf die Altstadt, wird am Valentinstag ab Einbruch der Dunkelheit stimmungsvoll beleuchtet. Lagerfeuer-Romantik, warme und kalte Getränke sowie kleine Leckereien laden zum Verweilen ein. Der Abend wird mit Live-Musik begleitet. Der Eintritt ist frei. Auch für das romantische Abendessen nach dem Spaziergang und Zusammensein vor der Burgtorkulisse ist das Angebot vielfältig, zahlreiche Restaurants bieten spezielle Valentinstagsangebote.

Fr. 14. Februar, ab 16 Uhr, Burggarten, Rothenburg ob der Tauber

www.rothenburg.de