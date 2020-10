Öffentliche Veranstaltungen und Events demnächst bei Zoom besuchen

Am Mittwochabend deutscher Zeit stellte der kalifornische Videokonferenzkonzern Zoom eine neue Plattform für Live-Veranstaltungen vor. Damit sollen nun Massen-Meetings möglich sein, Ticketverkäufe und sogar die Implementation von Anwendungen von Drittanbietern, die direkt über diese App aufgerufen werden können. Damit will Zoom seinen eh schon großen Marktanteil ausweiten und endlich Microsoft Teams und Skype endgültig vom Thron stoßen.

Neue Plattform mit vielen Vorteilen

OnZoom soll die neue Plattform heißen und speziell auf öffentliche Veranstaltungen ausgelegt sein. Damit soll den Verbrauchern das Suchen nach Events ermöglicht werden, das Erstellen von privaten und öffentlichen Veranstaltungen, das Moderieren von Live-Veranstaltungen und das Kaufen und Verkaufen von Tickets für sich selbst und sogar für Familienmitglieder. Nach eigenen Aussagen habe man sich speziell die Wünsche, die in den letzten acht Monaten von Unternehmen, kleinen Filmen und Verbrauchern aufgekommen sind, sehr zu Herzen genommen. Besonders die Eventbranche wird sich wandeln. Denn mit Zoom werden bis zu 1.000 Teilnehmer bei einer Live-Veranstaltungen in einer Konferenz miteinander chatten und interagieren können.

Apps von Drittanbietern

Besonders interessant ist die geplante Kooperation mit Drittanbietern. Zoom will immer mehr Leistungen für seine Kunden anbieten, ohne dass diese die Plattform verlassen müssten. Wer jetzt denkt, dass langweilige Meetings demnächst mit Spielen wie Minen Sweeper, Casino Spiele oder Candy Crush ausgerüstet werden, der liegt leider falsch. Hierbei geht es nicht um Unterhaltung sondern um Marketing, Eventmanagement und arbeitstechnische Tools. Tatsächlich sollen Zahlungsoptionen wie PayPal, VISA Card und Master Card in Zoom integriert werden, und zukünftig Tickets für Tanz oder Kochkurse kaufen zu können. Auch Platzreservierungen bei öffentlichen Veranstaltungen sollen möglich sein. Für die Arbeit soll Slack integriert werden. Auch Asana, Box und Dropbox, sowie SurveyMonkey und Salesforce planen eine Kooperation mit Zoom. Das neue User-Interface "Zapp" soll einen Ort für die Anwendungen bieten, die direkt über die in Zoom integrierte Plattform gestartet werden können.

Eine Fülle an Möglichkeiten für Eventveranstalter

OnZoom ist also eine Art Spin-Off der Videokonferenz-Plattform. Über dieses Programm werden zukünftig alle großen Veranstaltungen im Bereich Fitness, Musik, Kunst, Online-Kurse und dergleichen abgehalten werden. Sogar Konzerte sollen demnächst über Zoom übertragen werden. Dafür wird ein Anschluss des nutzereigenen Dolby Digital Surround 5.1 notwendig sein. An einer derartigen Lösung arbeite man gerade. Schon jetzt ist die Nachfrage riesig, da die Leute danach drängen, die in den letzten Monaten verpassten Events nachzuholen. Auch die technischen Möglichkeiten sind endlich dazu in der Lage, das Bedürfnis der Verbraucher zu stillen.

Bessere Verschlüsselungssoftware

Nach vielen Hacks, bei denen Zoom-Konferenzen nach China verlegt wurden oder sich Hacker zu privaten Meetings dazu schalteten, schafft Zoom nun endlich die lang ersehnte end-to-end-Verschlüsselung für die Nutzer. Bisher war es so, dass die Meetings von Zoom zwar verschlüsselt waren, aber ein Schlüssel dafür auf den Servern von Zoom hinterlegt wurde. Dieser konnte leicht von Hackern ausspioniert werden. Mit der neuen end-to-end-Verschlüsselung besitzt nur einer der Teilnehmer den Zugang zu der Verschlüsselung und es befinden sich keine weiteren Kopien auf den Zoom Servern. Ab nächster Woche wird dieses Feature im neuen Update möglich sein. Es muss jedoch von jedem einzelnen Nutzer aktiviert werden.