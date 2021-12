Verbrechen werden digitaler ‒ die Polizei ebenfalls

Während die Digitalisierung in Deutschland in vielen öffentlichen Bereichen eher schleppend vorankommt, gibt es einen Geschäftszweig, in dem sie sich zuletzt schnell professionalisiert hat: die Kriminalität. Sie verlagert sich zunehmend in den digitalen Raum, weshalb die Bezeichnung „Cybercrime“ immer häufiger die Schlagzeilen prägt. Betroffen sind typischerweise Verbraucher, die online einkaufen und ihre Bankgeschäfte erledigen oder auch User von Sozialen Netzwerken und anderen Portalen. Das Abfischen von Login-Daten und Passwörtern ist den meisten Menschen in diesem Zusammenhang ein Begriff, doch es können zum Beispiel auch E-Mails abgefangen und IP-Adressen nachverfolgt werden. Und nicht zuletzt sind Behörden, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen vielfach Opfer von Cybercrime.

So überrascht es kaum, dass die Corona-Pandemie, in der die Nutzung digitaler Angebote zwangsweise stark zugenommen hat, zugleich zu einem Treiber für digitale Verbrechen wurde. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) für seine jährliche Statistik „Bundeslagebild Cybercrime“ ermittelt hat, stieg im ersten Corona-Jahr 2020 die Zahl digitaler Straftaten gegenüber dem Vorjahr um rund 8 Prozent. In Baden-Württemberg verzeichnete die polizeiliche Kriminalstatistik für das Land 2020 sogar ein Plus von 20 Prozent bei der Internetkriminalität. Die Dunkelziffer der Fallzahlen dürfte stets noch deutlich höher liegen, da viele Fälle den Behörden nicht gemeldet werden. Doch schon vor Corona nahmen die Zahlen zu, da die digitale Technik immer weiter voranschreitet und den Tätern stetig neue und teils simple Möglichkeiten zum Betrug bietet. Ein weiterer Grund für den Trend ist die hohe Wirtschaftskraft Deutschlands.

Großes Spektrum an Tätern und Taten

Wie anderen Kriminalbereiche ebenfalls, weist der Bereich Cybercrime schon allein bei den Personen, die digitale Straftaten begehen, eine große Bandbreite auf: Vom Einzeltäter, der etwa als berühmt-berüchtigter Hacker im heimischen Keller sein Unwesen treibt, über kriminelle Paare oder Familienclans bis hin zur organisierten, international weit verzweigten Gruppierung ist alles dabei. Je mehr Personen beteiligt sind, umso ambitionierter ist zumeist auch ihr Vorgehen, da Expertise und Mittel wachsen. Entsprechend selten wird der einzelne Hacker sich gleich ins System einer großen Behörde schmuggeln oder eine internationale Bande an Kontodaten einzelner Verbraucher ranmachen. Mit der passenden Systematik ist aber grundsätzlich alles möglich.

Das BKA verweist dahingehend auf einen regelrecht florierenden Markt im Untergrund des Darknet. Dort können Cyberkriminelle sämtliche Dienstleistungen und Mittel kaufen, die sie für ihre geplante Tat brauchen. Begehrt sind dabei vor allem falsche Identitäten und gestohlene Kontodaten wie Bank- und Kreditkartennummern oder Adressen. Ebenso zählen verschiedenste Arten von Schadstoff-Software zu den Verkaufsschlagern. Die Produkte bereits begangener Cyber-Delikte werden also zur Grundlage neuer Verbrechen. Damit die kriminellen Käufer wissen, welche Ware etwas taugt, können sie nach begangener Tat sogar Bewertungen dafür im Darknet-Shop abgeben, so wie vergleichsweise bei Amazon-Produkten.

Ähnlich breitgefächert wie Täterkreis und Instrumentenkasten sind letztlich auch die Straftaten selbst, die unter den Oberbegriff Cybercrime fallen. Oftmals müssen die Kriminellen verschiedene Vergehen kombinieren, um letztlich an das gewünschte Ergebnis zu kommen. Gerade für Verbraucher und kleinere Unternehmen mit wenigen Mitteln zur Cyberabwehr wird es deshalb zunehmend schwierig, Betrugsmaschen vollständig zu erkennen. Ein Paradebeispiel für die Tatverknüpfungen ist eine aktuelle Masche beim Trading der Kryptowährung Bitcoin: Über Betrugskampagnen mit Prominenten, die durch Bitcoins reich geworden sein sollen, locken die Kriminellen potenzielle neue Anleger auf ihre gefälschten Trading-Plattformen. Dort greifen sie dann die persönlichen Daten der Anleger ab, die diese bei ihrer Registrierung angeben müssen. Zusätzlich zu diesem Identitätsdiebstahl rauben die Cyber-Kriminellen schließlich auch das Geld, das die Investoren angeblich auf den Plattformen in Bitcoin stecken.

Polizei unter digitalem Zugzwang: Drei Säulen helfen

Karl-Heinz H - stock.adobe.com

Angesichts der steigenden Fallzahlen von Cybercrime-Delikten und den immer raffinierteren Betrugsmaschen der Täter ist die Polizei gefragt, ihre Ermittlungsmethoden moderner zu gestalten. Schließlich können Vergehen über das Internet kaum angemessen analog verfolgt werden. Insofern muss sich die Polizei für eine vermehrte Arbeit in der digitalen Welt wappnen und tut dies auch zunehmend. Dafür baut sie vornehmlich auf drei taktischen Säulen auf:

Alle Maßnahmen beginnen im Prinzip bereits bei der Aufklärungsarbeit: Unternehmen und Bürger müssen durch individuell auf sie zugeschnittene Präventionsmaßnahmen möglichst davor geschützt werden, dass sie überhaupt zu Opfern von Cybercrime-Delikten werden. Kooperationen mit Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sind nötig. Passiert Cyber-Kriminalität dennoch, ist eine häufig international ausgerichtete Fahndung nach den Tätern angesagt, die von geschulten Ermittlungskräften durchgeführt wird. Die Weiterbildung der polizeilichen Fahnder ist unabdingbar, um auf neueste Entwicklungen bei digitalen Betrugsmaschen erfolgreich reagieren zu können. Die richtigen Mittel und Instrumente müssen her. Das bedeutet einerseits, dass die Polizei sowie die Strafverfolgungsbehörden ausreichende juristische Befugnisse brauchen, damit sie ihren digitalen Ermittlungen ungehindert nachgehen können. Zum anderen ist eine adäquate Ausrüstung hinsichtlich der IT-Infrastruktur geboten.

Mit Big Data und Algorithmen gegen Cybercrime

Statten die Verantwortlichen in der jeweiligen Landespolitik ihre Polizeieinheiten mit der nötigen Finanzkraft aus, können diese heute auf vielfältige IT-Features zurückgreifen. Diese lassen sich nicht nur zur Aufklärung von Cyber-Delikten nutzen, sondern sie helfen mitunter auch bei den Ermittlungsarbeiten rund um „analoge“ Straftaten. Im Falle von Einbrüchen kommt beispielsweise heute vielerorts eine Prognose-Software zum Einsatz, die geschehene Vorfälle erfasst, analysiert und Verhaltensmuster der Einbrecher aufdeckt. Auf dieser Basis berechnet die Software schließlich dank Künstlicher Intelligenz Wahrscheinlichkeiten für etwaige weitere Einbrüche der Täter. Auch die modernisierte Recherche in den Weiten des Internets kann der Polizei bei der Aufklärung digitaler und analoger Straftaten helfen. Mussten früher noch etliche Webseiten von den Ermittlern nach Beweismaterial durchforstet werden, hilft ihnen heute Software mittels Big-Data-Technologien und passenden Suchalgorithmen. Das beschleunigt den Fahndungsprozess ungemein.

Ein mittlerweile typisches digitales Hilfsmittel ist für die Polizei darüber hinaus der Bereich Social Media. Über eigene Accounts und Kooperationen mit den Betreiberkonzernen der großen Sozialen Netzwerke kann sie großflächige Fahndungen ausschreiben oder bestimmte Personengruppen, Einrichtungen und Städte gezielt vor Gefahren warnen. Zwei Darstellungsformen, die in den Sozialen Medien eine große Rolle spielen, kann die Polizei inzwischen ebenfalls zunehmend professionell handhaben: Bilder und Videos.

Während die Bodycams an den Westen der Polizeikräfte im Einsatz bereits bekannt und etabliert sind, gibt es regionale Tests mit speziellen Mobiltelefonen. Sie ermöglichen den Beamten, bei größeren Einsätzen schneller Fotos, Videos und andere Dateien untereinander austauschen zu können. Auch 3D-Kameras, die räumliche Aufnahmen von Tatorten machen und dadurch Berechnungen über den Tathergang ermöglichen, sind in der Entwicklung. Und manches Mal helfen sogar die Täter der Polizei auf digitalem Wege ungewollt dabei, ihnen auf die Schliche zu kommen. So geschehen ist dies etwa bei einem Ludwigsburger Raser, der mit seinen Höllenritten auf Online-Plattformen in Gestalt diverser Videos prahlte und sich dadurch leichter finden ließ.

eAkte in Baden-Württemberg soll Sachbearbeitung erleichtern

Dimco - stock.adobe.com

Dass zu den täglichen Aufgaben der Polizei nicht nur die eigentliche Aufklärungsarbeit von Straftaten gehört, sondern auch eine umfassende Dokumentation dessen, wird im Allgemeinen oft vergessen. Das Anlegen, Archivieren und Austauschen von polizeilichen Akten ist in der Regel sehr zeitintensiv. Das Landespolizeipräsidium Baden-Württemberg möchte hierbei künftig Abhilfe durch eine digitale Verwaltungsakte schaffen. Ab 2026 sollen Ermittlungsakten von Polizei und Justiz in elektronischer Form als sogenannte eAkten geführt werden. Dies bietet den Strafverfolgungsbehörden mehrere Vorteile: Alle Akten lassen sich zentral auf einer digitalen Plattform speichern und verarbeiten. Über die Suchfunktion sind sie schneller zu finden und können bei Bedarf über verschiedene Medienträger hinweg in kürzester Zeit von Behörde zu Behörde übermittelt werden. Damit die Transformation hin zur eAkte in Baden-Württemberg gelingt, hat das Land extra eine Stabsstelle im Innenministeriums eingerichtet, die mit den zuständigen IT-Dienstleistern zusammenarbeitet. So soll eine rechtlich einwandfreie Umsetzung des Projekts gelingen.

Organisationsformen verändern sich

Überhaupt müssen sich die Formen von Zusammenarbeiten und Zuständigkeiten der Ermittlungsbehörden verändern, um digitale Verbrechen effektiver aufklären zu können. Auf Bundesebene hat das BKA eine Spezialeinheit für Cyber-Kriminalität eingerichtet, die eng mit den Ländern verzahnt ist. Auf Landesebene existieren inzwischen vielerorts Zentralstellen zur Verfolgung digitaler Delikte ‒ etwa in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Andere Länder setzen dagegen auf dezentrale Strukturen mit spezialisierten Staatsanwaltschaften. Eine internationale Zusammenarbeit der Polizei findet dynamisch statt, um anlassbezogen auf Cybercrime-Phänomene reagieren zu können. 2021 etwa haben acht Staaten unter Kooperation mit Europol und Eurojust gemeinsam erfolgreich die globale Schadsoftware Emotet zerschlagen. Diese hatte alleine in Deutschland bei zehntausenden Privatpersonen und etlichen Firmen sowie Behörden und Institutionen einen Schaden von über 14 Millionen Euro verursacht.